Javier Aguirre no quiere ni oír hablar de la final de la Copa del Rey

“No puedo valorar al rival de la final. El próximo es el Girona”, zanjó tajantemente Javier Aguirre este sábado en la rueda de prensa previa al partido del Mallorca ante los catalanes en Son Moix (18:30 horas / Movistar) y en la primera tras conocerse que el Athletic Club es el otro finalista en La Cartuja el día 6 de abril.

Repreguntado por si hubiese preferido que la final de la Copa del Rey se hubiese disputado una vez terminada la competición liguera, el técnico mexicano retomó su estrategia defensiva.

“No opino nada. La Liga es la Liga y lo otro es lo otro. Cuando tenga que venir, vendrá. Tengo cero, lo que es cero, intención de hablar del tema. Por lo menos en el vestuario y aquí menos”, repelió Aguirre sobre su prioridad a los cuatro encuentro ligueros que quedan hasta la final copera.

Incluso, en un tercer intento, el ‘Vasco’ esquivó una cuestión banal sobre si, por la coincidencia de los colores del Athletic Club y el Mallorca en la final, le molestaría jugarla con la segunda equipación.

“Para mañana, nosotros jugaremos de rojo. Buen intento”, cerró levantándose apresurado Aguirre del atril de la sala de prensa.

Aguirre y Míchel durante el RCD Mallorca-Girona de la Copa del Rey / EFE

Liga y nada más

El técnico bermellón tenía claro que venía a la rueda de prensa a hablar de su libro y no se salió del guión. “Lo que nos da la vida es la Liga y no estamos para tirar cohetes. Faltan muchos partidos y no nos podemos despistar”, aseguró sobre la diferencia de seis puntos sobre el Cádiz, rival que marca la zona de descenso.

Peaje de la semifinal

“Me preocupa más el tema físico que el mental. El partido fue muy tarde, al día siguiente no entrenamos y llegamos a Palma”, indicó Aguirre.

El inquilino del banquillo de Son Moix matizó que ve “bien” al equipo, pero enfatizó que por “mi experiencia me dice que en el minuto 60-70 perderemos gente físicamente porque también el Girona te obliga a correr mucho”.

Girona

Aguirre espera al mismo Girona de siempre a pesar del bache de resultados que los catalanes han sufrido en el último mes. “Michel no ha cambiado nada y son fieles a su esencia. Sus rivales fueron mejores y cometieron alguna tontería en la salida de balón en Bilbao y Madrid”, subrayó al no querer confiarse tampoco tras eliminarles de la Copa en cuarto de final (3-2).

“El Girona está peleando el título de Liga y eso es algo muy bonito”, insistió Aguirre que quiso resaltar de su rival la capacidad “de mover la pelota, ensanchar el campo y hacer mano a mano cuando tienen la flecha hacia arriba”.

Sobre la derrota de la primera vuelta en Montilivi (5-3), Aguirre recordó que les “pasaron por encima y no podemos cometer los mismos errores que allí porque no entramos bien al partido ni con la seriedad que requería”, pero recalcó que espera que sea “un partido muy distinto porque aprendimos la lección, no le daremos tanta facilidad ni estaremos tan blanditos”.

Vuelve Raíllo

Aguirre celebró que pueda recuperar en Liga a Antonio Raíllo tras su partido de sanción en Vitoria ante el Alavés, al ser expulsado quince días atrás ante la Real Sociedad, pero no podrá contar con el todavía sancionado Siebe van der Heyden ni con el lesionado Pablo Maffeo.

“Le freno a Maffeo, pero es el que mejor conoce su cuerpo. Tanto el doctor como Pablo son los que mejor pueden hablar. Ojalá le tengamos lo antes posible”, incidió sobre su proceso de recuperación que parece que va acortando los plazos y podría volver antes del mes de abril.