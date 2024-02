«Hay que felicitar al Athletic», ha señalado Manu Morlanes al acabar el encuentro de San Mamés. «Tenemos que ver qué ha pasado y corregirlo», ha sentenciado el aragonés, visiblemente contrariado por la dura derrota ante el Athletic (4-0).

«Tenemos que ser más exigentes, en el minuto 10 o 15 no puedes ir 2-0 perdiendo… menos en un campo como este, se hace muy difícil», ha aseverado el centrocampista, que ha sentenciado: «La Liga es lo que nos da de comer».

Cuestionado por el arbitraje y algunas jugadas polémicas, como el penalti señalado a Nico Williams luego anulado por el VAR, ha comentado: «Son temas que no nos toca hablar, es una pena que se hable. Pero hoy no es excusa, el arbitro no ha tenido ninguna influencia en el resultado».

«El 4-0 tampoco ha sido reflejo del partido, al menos para mí… no tengo esa sensación. Pero el partido se ha puesto muy cuesta arriba al principio. Tenemos que levantarnos», ha concluido Morlanes.

Dani Rodríguez: «El gol a los 2 minutos lo ha complicado aún más»

Dani Rodríguez lamentó la «dolorosa» goleada recibida esta noche en San Mamés, un 4-0 con dos goles en el primer cuarto de hora.

«Aquí es muy complicado porque meten mucho ritmo, pero el gol a los 2 minutos lo ha complicado aún más. Han sido dos goles en dos jugadas a balón parado. Aquí es muy difícil ganar, solo ha ganado un equipo (el Real Madrid)», recordó el gallego, que reconoció que los goles a balón parado duelen más: «Sí, porque es algo que dominamos en ataque y defensa, pero es fútbol».

Dani, tras el partido, pidió centrarse ya en el duelo ante la Real Sociedad de Copa: «A pesar de la derrota, que es dolorosa porque no tienes ninguna opción, el equipo llega en muy buen momento a un partido que es histórico». «Un partido que es bonito para la ciudad y la isla y necesitamos a todo el mundo en Son Moix el martes porque vamos a intentar hace un buen partido», agregó.

«Hay que levantarse porque el martes hay un reto histórico para nosotros y podemos pelear por entrar en una final», insistió.