No tenía ganas de hablar. El repaso del Athletic Club al RCD Mallorca (4-0) en una noche para olvidar dejó a Javier Aguirre con cara de pocos amigos y pocas palabras para responder sobre el partido. Sin esconder su enfado, el técnico bermellón reconoció que a su equipo no le salió nada. «Hay muy poco análisis. Fueron superiores en todo: actitud, planteamiento táctico, ganas de ganar… No estuvimos en el partido. Los goles caen pronto de una manera circunstancial y no nos pudimos reponer. Con el 3-0 se acabó el partido, no había más que hacer», lamentó.

«No tuvimos nada, ni siquiera fortuna, nos pasaron por encima, toca felicitar al rival», añadió con gesto serio en la sala de prensa de San Mamés. Esperpento del Mallorca en San Mamés Cuestionado acerca de la personalidad con el balón que exigió a su equipo en la previa, respondió que viéndose tan pronto por debajo en el marcado fue muy complicado. «Con un 2-0 en este campo es difícil hacer eso. Hace falta mucho talante con este equipo que te aprieta. Vimos una luz de esperanza en ese remate de Nacho, pero no fue nuestro día. Estuvimos mal y de malas», apuntó. El Athletic Club no estaba siendo efectivo en jugadas a balón parado este año, una circunstancia que cambió ante el Mallorca: «Los números hacían suponer que en eso no íbamos a sufrir. Y en dos jugadas con dos golpeos un poco raros se pusieron 2-0 y ya era un partido muy cómodo para ellos. Nosotros sufriendo, se vinieron arriba, con la afición apoyando. Fue una noche redonda para ellos y amarga para nosotros». 30 El técnico mexicano, que afirmó que no sabe qué les dirá mañana a sus futbolistas, reconoció que les toca olvidar y cambiar el chip para pensar en la ida de las semifinales de Copa ante la Real Sociedad del próximo martes. Hay que pensar que fue un mal día. Si no estamos enchufados cualquiera nos gana, y más un equipo como el Athletic en casa», concluyó.