Alfonso Díaz: "La propiedad ha invertido cien millones de euros en el Real Mallorca, esto es compromiso"

Alfonso Díaz Zaforas (Sevilla, 1975) tiene ganas de hablar. El CEO de Negocios del Mallorca atiende a este diario para explicar cuál es el momento que está viviendo el club, con la inminente reinauguración de Son Moix, fijada para el 13 de enero ante el Celta, y confirma el compromiso del máximo accionista, Andy Kohlberg, para que la entidad siga creciendo en Primera División.

¿Cómo se paga la espectacular reforma del estadio?

Más que cómo se paga es cómo se ha llegado a este punto. Es una apuesta total de la propiedad de hacer crecer este club, en salvarlo, porque la situación fue complicada cuando llegamos, con una deuda de 30 millones de euros, con el concurso y una situación complicada a nivel social y económico. Y se empieza a trabajar en el Mallorca del futuro de una manera profesional y muy planificada. Debíamos estabilizar al club en Primera, llevamos tres temporadas, que es la clave, y luego llega la siguiente etapa, que es crecer e invertir. Y a partir de ahí, aunque el dinero sale de la propiedad, hemos ido generando recursos suficientes y estabilizando el club.

El dinero lo pone el fondo CVC pero el Mallorca lo tiene que devolver.

Por supuesto. Este dinero se recibe y parte de él va destinado a infraestructuras, otro al crecimiento a nivel de comunicación y redes sociales, y una pequeña parte a jugadores. Es como una hipoteca, al final tienes que devolverla. Por lo tanto es una inversión completa de esta propiedad.

¿Cuánto dinero se ha invertido?

La obra en sí, a nivel de construcción, remodelación, etcétera, es en torno a los 24 millones de euros. Es verdad que la primera fase, debido a la situación geopolítica, con la guerra de Ucrania, los precios subieron mucho. Se produjo un incremento en el gasto respecto al presupuestado, pero la segunda, tercera y cuarta fase han ido clavadas en presupuesto. Hemos invertido mucho en equipamientos, en tecnología, en instalar todo lo necesario para que este estadio pueda ser de primer nivel.

¿El concepto es parecido al estilo americano, es decir, no solo ir los días de partido, sino que haya actividad en el estadio todos los días del año?

No diría un estilo americano. Hay muchos conceptos en los que te puedes fijar. Hemos visto cómo se viven los estadios en las ciudades, en Europa y en Estados Unidos. Hemos mirado mucho, pero este es un concepto en el que hay un gran espacio en la ciudad de más de 50.000 metros cuadrados, y un estadio que está infrautilizado. Lo primero que hacemos es invertir para que esté a la altura y que pueda dar todos los servicios adecuados, tanto de ocio, de cultura, de deporte, para que todos los días puedan ocurrir cosas. Pasa de ser un espacio muerto, cerrado entre vallas, de hormigón, más parecido a una cárcel, y se convierte en algo con un buen diseño, abierto, sin vallas o rejas que lo rodean, un espacio que invita a entrar y en el que van a ocurrir cosas. Con programas de deporte, culturales, de arte, de gastronomía, música... En fin, ahora estamos trabajando todos los programas que vamos a desarrollar para que este estadio tenga cada semana su programa de actividades. Obviamente, esto no debe desviar nuestro foco en la actividad principal, que es el fútbol. Y todo esto va a generar unos ingresos extra que van a permitir que este club crezca.

El fútbol depende de que el balón entre. Si algún año se produce un accidente y el club desciende a Segunda, ¿qué pasa?

Ya hemos vivido esto. La propiedad sabe la situación de este club y asume este reto. Hemos estado en situaciones complicadas, hemos bajado a la Segunda B, hemos estado en Segunda, en Primera, y el compromiso es total. Con lo cual, nosotros sabemos hacia dónde vamos, tenemos planes de tres a cinco años y sabemos en todas las situaciones qué puede ocurrir y hacia dónde hay que ir. Es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Y nuestra idea es estar trabajando con una planificación profesional y sabiendo que en el fútbol se pueden dar escenarios siempre. Estamos convencidos de que si hacemos las cosas de la manera adecuada vamos a llegar a donde queremos. Ahora ya estamos en el lugar que queremos, que es en Primera, con un club limpio y con proyectos de inversión, tanto en el estadio como en la Ciudad Deportiva, que al final es donde está todo nuestro fútbol base. Hemos invertido en personas, en el ‘staff’, en profesionalizar cuerpos técnicos, servicios de nutrición, de psicología y demás.

¿Cómo se ha conseguido suprimir la pista de atletismo, un tema que se arrastraba desde hace dos décadas?

Es un proceso de hablar mucho, de tener muchas reuniones, muchas conversaciones formales, informales, de tomar muchos cafés, de explicar hacia dónde vamos para que todo el mundo alrededor del club crea en este proyecto y quiera apostar porque las cosas que proponemos salgan adelante. Dijimos que íbamos a solucionar el tema de Lluís Sitjar, y después de 23 años, se ha resuelto. Hemos puesto de acuerdo a 400 copropietarios, han pasado muchos presidentes, directores generales, muchos alcaldes, muchos grupos políticos. Al final desde el consenso, desde el diálogo, desde la conversación tranquila y más sosegada, hemos llegado a un entendimiento y se ha resuelto. Y lo mismo con la pista de atletismo. Explicamos qué iba a ocurrir. Obviamente se tiene que seguir practicando atletismo, y uno de los compromisos es que se iba a hacer otra pista al lado del estadio. Son Moix tiene que ser un estadio de fútbol y obviamente no puede tener pista de atletismo porque la atmósfera no es la adecuada. Ahora esto es un estadio de fútbol como toca y lo que se merece la afición.

¿Cuándo tienen previsto que toda la reforma esté finalizada?

Estamos en proceso de acabar la obra, y estamos ya en los últimos pasos. La idea es que para el partido contra el Celta el 13 de enero el estadio esté acabado, o acabado para que pueda funcionar adecuadamente y donde reinauguraremos el estadio. A partir de ahí toda la actividad alrededor es cuando empezará a moverse. La idea es que el restaurante nuevo, que ya está en funcionamiento en días de partido, dé servicio los fines de semana y que luego se pueda ir abriendo entre semana también, para que sea otro espacio en el que sigan moviéndose. Pero luego tenemos en todo el espacio que da al Camí des Reis, el espacio de la fachada norte, 3.000 metros cuadrados de espacios, para seguir dando servicios al barrio y a la ciudad. Hemos hecho una tienda completamente nueva que está funcionando muy bien, con unos niveles de ventas muy buenos. Y luego vamos a tener un ‘Sports Bar’, que va a ser una versión mejorada de lo que teníamos hasta ahora. Siempre tratamos de dar un siguiente paso. También habrá un gimnasio al que va a ir muchísima gente. Y luego estamos con otras dos o tres opciones, también de servicios, que queremos que sean temas de clínica, rehabilitación, estética y también estamos viendo un espacio a lo mejor de ‘coworking’.

¿Cómo va a explotarlo?

Estamos viendo los modelos. Habrá más o menos mixtos, pero en general queremos tener el control de todo lo que va a ocurrir ahí, porque al final es la imagen del Mallorca.

Por ejemplo, el gimnasio no será del Mallorca.

Será una buena cadena de gimnasios que nos va a dar un buen nivel de calidad. Es un espacio donde habrá casi 3.000 plazas de aparcamiento en la puerta. Es un espacio único, muy cómodo. Va a ser un nuevo espacio en la ciudad donde van a ocurrir muchas cosas.

¿Dónde estará ubicado el ‘Sports Bar’?

Arriba. Coincidirá en el lado donde acceden a toda la tribuna este. Se mantendrá en la plaza, aunque ahí falta un espacio bonito donde va a haber vegetación y donde vas a poder venir con tu familia en el día a día.

Y está previsto que se acabe en 2024.

Sí. Pero lo importante es el fútbol, que tengamos el estadio acabado. Hemos hecho un abanico muy grande para que en el día de partido cualquiera pueda elegir cómo quiere ver el fútbol, desde dónde y cómo quiere vivirlo. Y luego, fuera del día del partido donde van a ocurrir muchas cosas.

Hablaba de la ciudad deportiva. Es verdad que se ha invertido mucho, pero el objetivo final es que salgan jugadores de la cantera hacia el primer equipo. Y es difícil con el filial en Tercera.

Es un proceso. Es verdad que en todos estos años lo que se ha trabajado mucho es que el primer equipo esté donde toca. Al final es quien tiene que tirar de todo el resto. Y en el fútbol base lo estamos profesionalizando. Y a partir de ahí vamos creciendo, es un proceso. Es verdad que el filial, lo normal o lo que se quiere es que esté más cerca del primer equipo, es obvio. Estamos sacando muchos jugadores que vienen de la cantera y que han estado en el primer equipo en estos últimos años como Llabrés, Baba, Antonio o Leo Román.

¿Qué tienen previsto para el 13 de enero, día de la inauguración del estadio?

Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Palma y el Consell, que colaborarán porque es un día grande para Mallorca y la ciudad. El día 12 haremos un cóctel en el restaurante, en una invitación a nivel más social de la isla, donde podamos presentar un poco lo que estamos haciendo. El día del partido habrá actividades desde por la mañana para niños y las familias, y para que después se pueda comer en la ‘fanzone’. Se recibirá al equipo a su llegada al estadio, donde habrá música, reconocimientos y un vídeo bonito para rememorar lo que hemos vivido en estos últimos años en este estadio, que ha sido intenso.

El club ha trabajado con el tema de la grada joven en el fondo sur.

Para nosotros era fundamental que el estadio tuviese una grada joven, que va a ser el motor en cuanto al ambiente, a la atmósfera como esos fondos que están en otros estadios y que no paran de animar y que te hacen ganar partidos. Hablando con porteros y con delanteros que viven en el área, que viven pegados a esa grada, nos transmiten la importancia de tener ahí a dos o tres mil personas animando y apretando, en positivo, al rival. Queremos que sea algo muy especial y único que nunca se había hecho en este club. Será una grada de animación oficial que va a tener su propia marca, ‘L’Infern 1916’, que va a tener además su propio ‘merchandising’, con sus propios colores, su nombre, sus redes sociales, sus cánticos, sus imágenes y sus vídeos. Esto es generar mallorquinismo y una gran animación en positivo. Siempre bajo el respeto, bajo esos valores que hemos defendido siempre. Y al final esto va a mover también al resto del estadio.

¿Se va a poder llenar esta grada el día del Celta?

La capacidad es de 2.760 asientos y teníamos ya en torno a 2.000 que estaban repartidos en otras zonas del estadio. Ahora prácticamente tenemos 2.600.

Y tendrán un precio más económico.

Los fondos son siempre más económicos. En el Fondo Norte lo hemos conceptualizado para familias o adultos con niños. Si quieres venir con tu sobrino, el abuelo con el nieto, etcétera. Y el Fondo Sur, pues es animación, con precios más económicos porque para nosotros es fundamental que esté lleno.

El 4 de enero se cumplen ocho años de la llegada de los norteamericanos. ¿El aficionado puede estar tranquilo en cuanto a la continuidad del proyecto?

Vuelvo a lo mismo, quizás esta pregunta tenía que ir a los accionistas, pero a los hechos me remito. Han estado ahí, han apostado y siguen creyendo en este proyecto. Nadie viene e invierte lo que están invirtiendo y sanea un club. En el proceso de crecimiento e inversión en el que estamos ahora, hemos tenido buenos resultados a nivel económico, a nivel de estabilización del club, pero todo esto se ha reinvertido siempre. No ha habido un reparto de dividendos, todo se está reinvirtiendo en el club. Y esto es un legado que esta propiedad está dejando para el futuro. Obviamente es un proyecto de largo plazo, pero es un legado que se queda. Todo se reinvierte en el estadio, en el fútbol base, en la ciudad deportiva y obviamente en el corto plazo en el primer equipo. Y ya hemos visto que hemos hecho grandes inversiones en el primer equipo. Andy Kolberg, nuestro presidente y máximo accionista, está convencido de que estamos en un gran momento. Cada vez pasa más tiempo en Mallorca, le encanta la ciudad, la isla. Disfrutan y eso es importante. Disfruta de este proyecto.

¿Cuánto ha invertido la propiedad en el club?

Redondeando, en torno a los 100 millones de euros. Esto es compromiso. 60 millones en capital social más casi 40 millones de inversiones que se han hecho en este club. Esta propiedad ha puesto 100 millones de euros para sacar adelante esta entidad centenaria, que tiene un alto impacto a nivel local, nacional e internacional. No hay que olvidar que el estadio es un recinto público y que esta propiedad ha invertido el cien por cien. Dentro de este impacto, el Mallorca tuvo la temporada pasada 128 millones de audiencias televisivas. O sea, 128 millones de personas han visto los partidos del Mallorca, que como club está en el ‘top 50’ de negocios no relacionados con el turismo en Baleares. Tenemos una contribución fiscal de 116 millones de euros en estos siete años. Y luego está la parte más social, con una fundación con más de 20 años de existencia, donde ha habido más de 100.000 beneficiarios de todos los programas que tenemos, sociales, deportivos, no competitivos y educativos. Tenemos una serie de programas donde participamos a todos los niveles, donde participan también nuestros jugadores, que apadrinan los barrios más desfavorecidos. Y por último en el fútbol base tenemos 226 chavales que estamos educando con programas deportivos, con programas de una educación integral y en valores de respeto, de conciencia social, responsabilidad y humildad. A veces sientes que no se llega a valorar todo lo que ha hecho esta propiedad para sacar adelante una institución tan importante.

Ahora que ha cambiado el color del Govern, ¿se volverá a intentar el tema de la residencia en Son Bibiloni o está descartada?

Al final es una decisión técnica, no política y la gente que tiene que tomar decisiones a nivel técnico es la misma. En la ciudad deportiva necesitamos crecer y estamos trabajando también con el Consell. Necesitamos más campos, por lo menos uno o dos más. Estamos viendo cuál es la solución para que podamos seguir creciendo, que para nosotros es fundamental. En cuanto a la residencia, está descartada en Son Bibiloni, y en Son Moix hay que verlo. Espacio hay. Le hemos dejado sitio para que podamos valorarlo, pero la residencia es el siguiente paso que tenemos que dar para retener y para traer talento, que es lo que queremos.

¿Sienten que tienen el apoyo de las instituciones?

Todas las comunidades autónomas apuestan por sus equipos profesionales, sobre todo en fútbol, en la promoción del turismo, en la promoción también de educación, de valores, etc. Creemos que somos objetivamente la mejor forma de poder hacer promoción de nuestras islas porque los resultados están ahí. El retorno que hemos tenido del último patrocinio que hubo con el nombre del estadio se multiplica por 28 el retorno de la inversión. Somos la entidad con más alcance porque llegamos a todos lados. Tenemos que ser alguien relevante en todo esto.

¿Echa en falta más apoyo?

Estamos hablando. Lo importante es que se considere que somos una entidad relevante y que objetivamente podemos ayudar mucho a esa promoción. Tenemos un turismo muy desestacionalizado. No jugamos en verano, jugamos fuera de esa época y el año pasado tuvimos 281.000 asistentes a nuestros partidos, gran parte de ellos turistas.

Están a 600 abonados de los veinte mil.

No hemos dejado de crecer desde que llegamos aquí. Es verdad que hemos ido subiendo y bajando de división, pero llevamos tres años seguidos en Primera y la masa social cada vez es más amplia, tanto de aficionados y de abonados, cada vez gente más joven. Se ve en la ciudad, los niños con las camisetas en los colegios, ya vamos por 5,4 millones de seguidores en redes sociales. Cuando llegamos aquí eran unos cuatrocientos mil. En TikTok tenemos cuarenta y cinco millones de interacciones por temporada, en Instagram casi nueve millones de interacciones.

Y eso que los precios han subido.

No creo que sea un tema de precios. Hemos cubierto casi seis mil asientos. Hemos actualizado precios, no somos ni los más caros ni los más baratos, estamos ahí en mitad baja de tabla.

El fútbol es espectáculo y este año se está viendo poco en el campo, salvo alguna excepción. El público se aburre.

Lo importante son dos cosas. Uno es no perder la perspectiva de quiénes somos porque somos un club que está creciendo. Es verdad que en el pasado hemos tenido grandes momentos, hemos jugado la Champions, hemos ganado la Copa del Rey, pero tenemos que consolidarnos y todo llegará. Ahora lo importante es estar en Primera. El fútbol va a ganar y es lo que estamos tratando de hacer. No olvidemos que la temporada pasada acabamos novenos en la clasificación. No sé si jugamos mejor o peor, pero los resultados estuvieron ahí. Y estamos trabajando en ello.

Con Aguirre siempre lo han tenido claro.

Sabemos cómo se está trabajando, hay que tener paciencia, estamos creciendo como club y debemos tener la tranquilidad para saber que las cosas van a ir llegando. Debemos tener la perspectiva del club que somos, que lo importante es estar en Primera y estamos seguros de que los resultados acabarán llegando.

¿Esta importante inversión de la propiedad en jugadores ha llegado para quedarse?

Cada paso que damos es de una manera responsable. No vamos a poner en dificultades a este club, sabemos de dónde venimos porque estuvo en concurso de acreedores y en una situación muy compleja. Poner en problemas al Mallorca no es responsable ni serio. Si tienes los recursos se puede invertir en jugadores, si no los tienes, no, siempre bajo el prisma de no poner en riesgo a esta entidad centenaria.