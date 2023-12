Después de cambiar el chip de la Copa del Rey, tras el pase a deiciseisavos de final del miércoles goleando al Valle de Egüés, el RCD Mallorca de Javier Aguirre afronta de nuevo la realidad liguera. El partido de este sábado en Son Moix ante el Sevilla, tercero consecutivo como local, cobra mayor importancia si se atiende a la dinámica de diez jornadas sin conocer el triunfo.

"El bagaje hasta ahora de puntos en estos últimos partidos ante rivales directos es pobre", reconoció el técnico mexicano sobre los recientes empates ante el Cádiz y el Alavés durante la rueda de prensa ofrecida en Son Bibiloni este viernes. Preguntado por si el triunfo en Copa puede servir como punto de inflexión, 'el Vasco' respondió que la victoria "siempre viene bien y ojalá mañana sea el día porque no es fácil estar tantas semanas sin ganar".

Sobre este tema Aguirre profundizó analizando la dinámica de los siete últimos equipos clasificados y tirando de datos. "La inercia cambia con una victoria. Vemos que el Almería lleva quince partidos sin ganar, el Granada son trece, el Celta, doce; Cádiz, once; Mallorca, diez; Sevilla, ocho. No es normal, no lo había visto en 15 temporadas en España. Hay muchos factores que te pueden relanzar, pero una victoria en casa nos vendría bastante bien para reforzar que estamos entrenando bien", apuntó el entrenador.

La hora de Llabrés y Luna

Aguirre no escondió que la actuación de Javi Llabrés, con dos goles ante el Valle de Egüés, junto a la aportación Daniel Luna pueden variar su once. "Llabrés puede jugar de inicio fácilmente. Más allá del partido de Copa, es un lujo verle entrenar y merece jugar. A Luna también le ha llegado el momento. Está tocando a la puerta, tiene otro ritmo y ya está integrado a Europa. Es un jugador distinto a lo que tenemos y, entrando de fuera hacia adentro, es un jugador interesante", apuntó sobre el canterano binissalemer y también sobre el colombiano.

La presencia de ambos futbolistas puede venir de la mano de las ausencias de jugadores que el propio mexicano reconoció que están "entre algodones". "Larin sufre una molestia y por eso no estuvo expuesto en la Copa, igual que Maffeo y Morlanes que jugó con un golpe en la rodilla en Copa, pero creo que estará para el Sevilla".

No se fía de un Sevilla "herido"

"El Sevilla atraviesa un momento quizás complicado como el nuestro con nuevo entrenador, les cuesta ganar, tienen lesionados y hay un tema extra futbolístico que da descontrol a la dirección deportiva", reconoció Aguirre sobre un rival que llega "herido como nosotros y con ganas de ganar un partido que espero que será de tensión y fuerza mental, personalidad para querer la pelota y encarar".

El entrenador del Mallorca confesó que ante los hispalenses tocará "hacer un partido casi perfecto porque tienen a jugadores como Rakitic, los dos porteros Dmitrovic y Nyland, Sergio Ramos o En-Nesyri que lo tuve en Leganés y es un delantero espectacular y con un remate de cabeza probablemente mejor de la Liga".

Aguirre también tuvo palabras de apoyo para su homólogo Diego Alonso. El exfutbolista uruguayo afronta su primer experiencia como técnico en España tras haber jugado en Valencia, Atlético, Racing, Málaga o Murcia y está siendo cuestionado como lo fue en su estreno 'el Vasco'. "Llegué a Osasuna en 2002 y empecé con seis derrotas en nueve partidos. Me pude haber marchado y son de esas cosas que un resultado te da otra vida. Nunca se sabe, conozco a Diego Alonso porque él fue campeón de Liga con Rayados de Monterrey y yo de la Champions. Duele cuando las cosas no salen bien", finalizó.