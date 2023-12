«Aquí fui muy feliz, como también lo soy en Vitoria. Es verdad, me he emocionado. Para mí es un honor y un placer volver. He notado que el público me quiere y me he emocionado», dijo Luis García Plaza al final del encuentro entre el Mallorca y el Alavés. El exentrenador bermellón y actual técnico del conjunto vitoriano fue ovacionado por los aficionados mallorquinistas antes y después del partido. Unos seguidores rojillos que no dudaron al mismo tiempo en mostrar su enfado con el juego del equipo y Javier Aguirre mediante silbidos.

La vida al revés en el Mallorca. Ya a la llegada del autobús de la expedición del Alavés al estadio fueron numerosos los mallorquinistas que quisieron agradecer el trabajo prestado a Luis García, recibiéndolo con aplausos. Para el técnico madrileño, que fue destituido por los malos resultados y sustituido por Aguirre, volver a la isla era regresar a un lugar muy especial para él. El fútbol también es esto. Son EMOCIONES, SENTIMIENTOS, PASIÓN ❤️



Qué bonito ver a Luis García Plaza emocionado en su regreso a Mallorca#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ILkCMJf6m0 — DAZN España (@DAZN_ES) December 3, 2023 Poco antes del inicio del partido, con los jugadores de ambos equipo ya sobre el verde, el entrenador del Alavés no dudó en salir del banquillo y agradecer con gestos los aplausos desde la grada. Al final del encuentro, cuando los futbolistas de uno y otro equipo ya habían abandonado el campo, Luis García se metió unos metros en el terreno de juego y grada por grada, fue agradeciendo los aplausos a los pocos aficionados del Mallorca que todavía permanecían en el recinto. Visiblemente emocionado, se despidió de la que fue su casa durante una temporada y media, con un ascenso de Segunda a Primera. Son Moix se harta del RCD Mallorca de Aguirre La despedida con honores a Luis García contrastó con los silbidos y abucheos a los jugadores del Mallorca, en especial cuando se juntaron en el centro del campo para aplaudir a los aficionados. Durante todo el partido, sobre todo en la primera mitad, los errores fueron condenados con pitos desde la grada. La paciencia de Son Moix cada vez es menor con el mexicano y sus pupilos, y ayer ante el Alavés fue la primera vez en mucho tiempo que alzaron la voz contra los suyos.