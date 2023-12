«No sabemos qué más hacer para conseguir la victoria», se ha lamentado Antonio Raíllo al final del partido ante el Alavés. «Nos vamos con un sabor muy amargo, hemos merecido mucho más», ha señalado el capitán. «Hemos tenido dos a mano a mano… y ellos, ocasiones no han tenido», ha recalcado tras el empate sin goles en Son Moix. «Hay que seguir trabajando y al final llegarán los goles», ha incidido.

Tras señalar que en la primera parte «ha faltado gente que corriera al espacio», el central ha destacado la actuación de Larin: «Lo ha hecho bien, pero le falta el gol». «Tiene ese bloqueo mental… en el momento en que meta el primer gol meterá muchos más», ha sentenciado.

Sobre la jugada en que el Mallorca ha reclamado un penalti sobre el propio Raílo, el cordobés ha explicado: «Inicio la carrera, me empuja y caigo… en esas situaciones hay muchos contactos. Son cosas del juego, no voy a entrar en si era o no era penalti».

Samú Costa

«Si supiera la explicación lo ganábamos todo», se ha lamentado Samú Costa al término del Mallorca-Alavés, tras un nuevo empate y oro partido más sin victoria bermellona (solo un triunfo en 15 jornadas). «Merecemos ganar, pero no ganamos. La vida es así… hay que ser hombres y seguir peleando. En este momento en que el equipo no gana, es un desafío para seguir mejorando», ha señalado el portugués.

«Estamos trabajando y haciendo las cosas bien. El equipo sabe lo que se trabaja y encaramos todos los partidos para ganar. Queremos ganar y cuando no se gana, las personas con ambición estamos tristes. Esto pasa en el fútbol, hay que seguir trabajando. Falta mucho campeonato aún», ha concluido el centrocampista bermellón.

Omar Mascarell

«Estamos un poco dolidos, sobre todo porque en la segunda parte hemos ido a por el partido, hemos sido mejores y hemos tenidos ocasiones claras. Pero el balón no ha entrado», ha explicado Omar Mascarell al final del partido ante el Alavés.

«El fútbol son detalles y no caen de nuestro lado», se ha lamentado el centrocampista tras el empate sin goles en Son Moix. «Defensivamente, el equipo está bien, comprometido. Es un grupo de la hostia, y esto es clave cuando estás una situación así», ha incidido el tinerfeño.

«Queda mucho por delante, toca seguir. Estamos trabajando bien... todo va a cambiar, este equipo aún tiene mucho que decir», ha concluido.