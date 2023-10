Javier Aguirre está ilusionado con la Copa del Rey. El entrenador del RCD Mallorca ha analizado en rueda de prensa el partido de Copa de Rey ante el CD Boiro, de la Regional Preferente Norte Galicia. El técnico mexicano espera que sus jugadores compitan al máximo y que demuestren por qué están en Primera División. "Mis jugadores tienen que tener respeto por el rival. La mejor manera de hacerlo es poner al mejor equipo posible y pensar en ganar. No podemos subestimar a nadie. Tienen que demostrar, jugar y comportarse como jugadores de Primera División", ha apuntado en sala de prensa.

"El equipo afronta el partido con la máxima seriedad. No nos fijamos en la categoría del rival, sabemos que la Copa del Rey es una competición bonita", ha añadido.

Sobre su rival, el CD Boiro, el entrenador del RCD Mallorca Javier Aguire ha comentado que su calidad va a sorprender a más de uno. "Hemos visto tres partidos, van invictos en su categoría. Tienen muy buenos movimientos con la pelota, os va a sorprender. No han sido muy exigidos defensivamente, pero tiene 3 o 4 jugadores destacados. A los jugadores les decía que todos hemos tenido amigos o familiares que jugaban bien, pero que se quedaron en esas categorías. Esta sensación me da este equipo. Tiene muy claro a lo que juegan", ha destacado.

Darder y Raíllo estarán ante el Betis

El técnico bermellón ha informado de que Sergi Darder no viaja y de que tiene la duda de Raíllo: "Darder no viaja y con Raíllo estamos evaluando si va o no. Ante el Betis estarán. Estamos pensando que a lo mejor es demasiado prematuro meterlos en un partido intenso, en el que va a llover y el campo estará pesado. Igual entrenar aquí les va a venir mejor".

Por otro lado, ha confirmado que Cyle Larin será titular mañana en el partido que se disputará a partir de las 18:30 en el municipal de Barraña. "Los goles van por rachas. Es su partido. Está entrenando muy bien. Espero que se libere. Está contento, esta semana he estado hablando con él de beisbol, que a los dos nos gusta mucho. Está preparado física y mentalmente. Ojalá le salga un buen partido", ha comentado.

"Han venido a dos pretemporadas, están preparados. No tengo ninguna duda con ellos. Estando en comunicación constante con el entrenador del B pueden dar el salto a Primera División. Estoy seguro de cuando les toque lo harán bien", ha explicado sobre los jugadores del filial que formarán parte de la convocatoria.

La renovación de Gio González

Aguirre también ha hablado sobre la renovación de Gio González hasta 2026: "Me gusta mucho que Gio haya renovado. Tuvo una oferta el año pasado, pero le dije que no le podía dejar irse. Es un gran acierto por parte del club, es un gran profesional".

Por último, el técnico ha valorado el dato que dice que el Mallorca-Getafe es el partido en el que menos tiempo efectivo de juego hubo en la última jornada de LaLiga EASports. "Los que tienen que tomar la decisión son los árbitros. Este año dijeron que iban a compensar con el tiempo de descuento. Y en la primera parte dieron cero minutos. Y creo que hubo 15 faltas. Me dijo el cuarto que como no hubo gol o entrada del doctor no tenían que poner minutos. Esos 43 minutos se pueden compensar con eso. En la segunda parte solo añadió cinco", ha concluido.