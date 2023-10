En Boiro se están preparando para un día histórico. Mañana, a partir de las 18:30 horas (Movistar) visitará el municipal de Barraña el Mallorca para disputar la eliminatoria de Copa del Rey. Su técnico, Anxo Casalderrey, asume con respeto la diferencia entre ambos equipos –militan en la Preferente Norte de Galicia– y espera plantear dificultades a los de Javier Aguirre.

¿Están preparados para el reto?

Más que preparados, estamos muy ilusionados.

¿Qué ambiente se respira en Boiro?

Desbordado. Hubo una temporada que compitió en Segunda B, pero siempre ha estado entre Preferente y Tercera División. Está todo el mundo un poco impactado por los últimos acontecimientos que nos han llevado a enfrentarnos a un club tan grande como el Mallorca. No lo habían vivido nunca. Es un partido único para una población como la nuestra.

Entiendo entonces que están contentos con que les haya tocado el Mallorca y no un equipo con más cartel.

Cualquier equipo que está en Primera se merece el respeto de estar ilusionado por jugar contra ellos. Es verdad que hay jugadores de referencia en algunos clubes que hacen que sean más atractivos. Aún así, jugar contra el Mallorca para nosotros tiene una dificultad mayor todavía. Van a afrontar el partido con la responsabilidad que conlleva. Si a lo mejor juegas contra el Real Madrid igual vienen con mucho jugador del filial. El Mallorca va a ser un hueso muy duro y tenemos que respetar mucho la diferencia de categorías. Hay que ser realistas, hacer un buen partido y que vengan aquí a jugar un partido de fútbol, no a pasar el rato.

¿Qué le parece este Mallorca?

Pues un equipo muy de Aguirre. Muy compacto, intenso y al que es complicado encontrarle los espacios libres. Tiene una intensidad muy grande en el juego. Me gusta mucho ver jugar al Mallorca. No puede jugar como el Barcelona, pero domina muy bien muchas áreas. Es muy vertical. Es un equipo tremendamente difícil.

¿Ha analizado al Mallorca de los últimos partidos?

Vi el partido ante el Barcelona y pensé que menudos jugadores tenía, y eso antes de que nos tocara. Vi también un poco del Real Sociedad-Mallorca y también me gustaron. Es un equipo que tiene muy claro a qué juega. Yo, con la humildad que hay que tener, lo único que espero es que nuestros futbolistas sean competitivos y hagan un partido bonito para nuestra afición.

¿Algún jugador que le haga especial ilusión ver en directo?

El Mallorca, dentro del perfil de futbolistas al que puede aspirar, tiene un grandísimo equipo con un grandísimo entrenador. Dani Rodríguez es un jugador de nuestra tierra. Hemos contactado con él. Y prefiero que Muriqi no juegue (se ríe). Tengo mucho respeto por todos, porque cualquier jugador que está en Primera lo merece.

Tendrá enfrente a un mítico de los banquillos como Javier Aguirre.

Pues imagínate… Yo soy muy aficionado del Atlético de Madrid y es una de las cosas que pedí al club al saber la eliminatoria, que quería una camiseta de Javier Aguirre. Es un referente como entrenador por su trayectoria y además tiene el punto de que entrenó al Atlético. Me hace mucha ilusión tener un recuerdo de él. Ves su currículum y da envidia.

¿Cómo juega el Boiro?

Me suelo adaptar a los jugadores que tengo. Este año tenemos bastantes centrales y estamos jugando con línea de cinco atrás. A veces modificamos a línea de cuatro, con dos delanteros o uno… Vamos adaptándonos. Contra el Mallorca no va a cambiar mucho nuestra idea. Nos tocará remar y vamos a tener que estar atentos a los desdoblamientos y de las vigilancias. Van a ser fundamentales para que no nos sorprendan demasiado.

¿Todos tendrán su oportunidad mañana?

No tenemos mucho margen para cambiar futbolistas. Tenemos un equipo hecho para competir en Preferente. A día de hoy están jugando casi todos. Nuestra idea es que el que entrena mejor y entiende mejor el juego tendrá más posibilidades de entrar en el once. Queremos que el mayor número de futbolistas puedan disfrutar de este partido.

¿Cómo se prepara la semana antes de un partido como este?

Me gusta mucho trabajar las diferentes estructuras de juego. Me gusta que los jugadores sepan detectar los espacios libres en cada sistema. Queremos que no nos sorprendan. El jugador tiene que estar preparado para adaptarse a las circunstancias. Trabajamos continuamente estas situaciones y no varía de una semana a otra.

¿Qué significaría pasar de ronda ante el Mallorca?

Una utopía. Estamos hablando de cinco categorías de diferencia. De jugadores profesionales del máximo nivel, con un nivel técnico diferencial. Con esta realidad, nosotros vamos a ir en primera y ellos en quinta. Queremos ser competitivos. Como entrenador tengo que tener los pies en el suelo. Hay que tener mucho respeto por ellos y nosotros vamos a jugar un partido conociendo estas distancias pero con la intención de igualarlas.