El mejor Kubo contra el Mallorca

Take Kubo está alcanzando esta temporada el nivel que se ha esperado que tendría desde su temprana irrupción en la cantera del Real Madrid y el Barcelona. El futbolista japonés, ex del Mallorca en dos etapas diferentes y actualmente en la Real Sociedad, se ha convertido en uno de los grandes nombres no solo de la Liga, sino del fútbol europeo. Mañana será una de las principales amenazas de los de Imanol Alguacil, poniendo a prueba la capacidad de resistencia de los de Javier Aguirre.

El futbolista nipón es uno de los imprescindibles en el esquema de los txuri-urdin. Cumple su segunda temporada en Anoeta y va camino de mejorar sus registros del curso pasado, en los que participó en 35 partidos de Liga y anotó 9 goles. Esta campaña ha jugado en ocho encuentros, anotando cinco dianas. Y es que su faceta anotadora es la que ha mejorado. A Kubo, un fanático del regate, siempre se le había pedido ser más determinante en área rival y lo está consiguiendo. Para Take, enfrentarse al Mallorca es medirse al club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División. Con Moreno como entrenador, el japonés, propiedad por aquel entonces del Real Madrid, se hizo un nombre en la categoría, a pesar de que no pudo ayudar a los bermellones a mantenerse. Esa temporada, la 2019/20, jugó 35 partidos y anotó 4 goles con solo 18 años. El siguiente curso tuvo que buscar de nuevo una salida, pero ni en el Getafe primero ni el Villarreal después consiguió ofrecer su mejor versión. Cedido de nuevo en el Mallorca, en la 2021/22, volvió a sentirse importante, aunque la destitución de Luis García y la llegada de Aguirre le llevó a ver los últimos y decisivos partidos por la permanencia desde el banquillo. Ese verano, la Real Sociedad, consciente de su enorme potencial, pagó seis millones al Real Madrid para hacerse con sus derechos. En el conjunto txuri-urdin Kubo ha encontrado un ambiente idóneo para él. Menos acostumbrado a realizar trabajo defensivo, está rodeado de grandes futbolistas y de un estilo de juego ofensivo y atractivo, lo que le permite expresarse más en el campo. Mañana al mediodía, Kubo, que saludará a viejos amigos vestidos de rojo y negro, buscará seguir la línea ascendente de esta temporada.