Javier Aguirre cree que el Mallorca está dónde se merece en la tabla por los méritos logrados, pero espera que el equipo vaya a más. El técnico bermellón, en la previa del duelo de este sábado ante la Real Sociedad, espera que el juego del equipo mejore y que los puntos vayan cayendo a su favor. "Creo que 6-8 equipos pensamos en 42 puntos desde el inicio de Liga. Muchos estamos en esa línea. A veces juegas mal y ganas, juegas bien y pierdes… Siempre obtienes lo que trabajaste. Tenemos ocho puntos que son pocos, pero no hemos hecho más para merecer más. Estamos donde merecemos. Debemos y podemos jugar mejor y tener más puntos", ha reconocido esta mañana en sala de prensa.

El Mallorca regresa a la Liga tras el parón por selecciones. Un semana que para Aguirre le ha venido bien al equipo y a él mismo. "Sirven para recogerte un poco desde la distancia y ver todo desde otra óptica. Nunca desconectas plenamente, pero lo pasas bien porque sales de tu rutina. Jugamos contra el filial y nos costó, nos iban ganando 0-2 y al final le dimos la vuelta, nos exigieron mucho", ha destacado.

El de Ciudad de México ha alabado la forma de jugar de la Real Sociedad y la figura de su entrenador, Imanol Alguacil. "La Real es un equipo que juega muy bien al fútbol. Maneja muy bien todas las facetas del juego. Ofensiva y defensivamente son muy buenos a balón parado. Hacen faltan tácticas muy buenas, es un equipo intenso dentro del reglamento. Es un ejemplo a seguir, ojalá algún día podamos jugar con esa verticalidad y esa capacidad ofensiva que tienen. No es gratuito que estén en Champions, que estén arriba, que saquen jugadores de la cantera…", ha destacado.

"Me encanta Imanol. Quiere mucho sus colores y es un entrenador que maneja muy bien al grupo, está muy comprometido", ha añadido.

El sistema de juego ante la Real Sociedad podría variar, apostando de nuevo por la defensa de cinco, una posibilidad que Aguirre no descarta: "Lo hemos trabajado. Creo que ya podemos sentirnos cómodo con la línea de cuatro. Creo que el equipo está preparado para ello. En el partido podemos cambiar sin ningún tipo de riesgo".

Aguirre ha bromeado al conocer la nefasta estadística del Mallorca como visitante ante la Real Sociedad. "Ya me desanimaste. No sabía el dato. Le hemos hecho buenos partidos a la Real Sociedad, pero si recuerdo que en Copa y Liga nos anotaron pronto. Amath empató y le pitaron falta… Hemos estado entre que sí y que no. Ha habido matices en esas derrotas. A ver si mañana somos capaces de romper la estadística. Veinte años son muchos", ha dicho.

El dato a romper en Anoeta 📈 🤣 pic.twitter.com/s9BFfyaisc — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 20, 2023

La plantilla del Mallorca está disponible al completo menos Raíllo, Darder y Maffeo. Aguirre ha reconocido que están bien y que están recortando tiempo al plazo de recuperación de sus respectivas lesiones. "Raíllo y Maffeo son cabras locas, es difícil detenerlos. Los fisios y yo intentamos frenarlos, porque acortan los plazos de una manera exagerada. Van muy bien. Los tres han salido al campo. No puedo decir cuándo volverán, pero muy contento con los tres porque están haciendo un gran trabajo persona", ha concluido.