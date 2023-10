Muriqi-Abdón, una dupla letal

Bellingham, Joselu, Lewandowski, Ferran, Morata, Griezmann, Kubo, Oyarzabal y.... Muriqi y Abdón Prats. Los delanteros del Mallorca se han colado en este inicio de temporada entre las mejores parejas de goleadores, con ocho dianas. La lista la encabezan los madridistas Bellingham, la gran revelación en este arranque del campeonato, y Joselu, con diez goles, seis para el inglés y cuatro para el exjugador del Espanyol.

Los ocho goles de Muriqi y Abdón, cuatro cada uno, la del mallorquín probablemente la mayor sorpresa por los pocos minutos que ha disputado -200 sobre un total de 720-, igualan a parejas de mayor renombre, como los azulgranas Lewandoswki y Ferran Torres, con cinco y tres goles respectivamente; el exmallorquinista Take Kubo (5) y Oyarzabal (3), de la Real Sociedad; y Morata y Griezmann, también con cinco y tres goles, del Atlético de Madrid.

De todos los goleadores, Abdón es el que ha disfrutado de menos minutos. Pero los pocos que ha jugado los ha aprovechado a la perfección, lo que le ha valido la confianza de su entrenador, Javier Aguirre, que le ha premiado con la titularidad ante el Barcelona y el Rayo en los dos últimos partidos. Se estrenó en la jornada 3, marcando el momentáneo gol del empate a uno en Granada en un partido que acabó con derrota mallorquinista por 3-2. Dos jornadas después, entró al campo en los minutos de la basura, ante ante el Girona, con el partido sentenciado a favor de los catalanes. Pero el de Artà aprovechó los escasos diez minutos que estuvo sobre el terreno de juego de Montilivi para marcar dos goles, ambos de auténtico ‘killer’ del área. Como en Los Cármenes, sus dianas no sirvieron ni siquiera para empatar. Sí fue rentable el que marcó al Barcelona a la semana siguiente. Al filo del descanso, aprovechó un lanzamiento de Rajkovic que peinó Muriqi para Abdón, que se deshizo de los centrales Araujo e Íñigo Martínez para batir a Ter Stegen. En la segunda parte, Fermín impidió que el gol del 9 mallorquinista reportaran tres puntos en lugar de uno. No marcó en la última jornada ante el Rayo pero dio la asistencia a Muriqi en el empate a uno.

De todos los goleadores, Abdón es el que ha disfrutado de menos minutos, solo 200 sobre 720

Por su parte, el kosovar está enrachado. Ante el conjunto de Vallecas sumó su cuarta diana seguida, a un partido de igualar su récord de la temporada pasada, aunque todavía lejos de las siete consecutivas de Dani Güiza en la temporada 2007-08, en la que finalizó pichichi con 27 goles. Tuvo que esperar a la quinta jornada para marcar. Fue en Balaídos, y su gol significó la que hasta ahora es la única victoria del Mallorca. A la jornada siguiente marcó el 0-1 de penalti en Girona que quedó en anécdota; anotó el primero ante el Barcelona y el del empate a uno en Vallecas. Futbolista clave para Aguirre, espera prolongar su buen momento el sábado ante el Valencia, donde el equipo buscará la segunda victoria del curso.

Muriqi persigue el sábado ante el Valencia su quinto gol consecutivo, registro logrado el curso pasado

En un pronóstico antes del inicio de la temporada, pocos hubieran acertado en colocar a Bellingham y Joselu como la mejor pareja de goleadores. El británico, fichado del Borussia Dortmund por 103 millones de euros, porque no es delantero; y el gallego porque no se puede considerar titular indiscutible pese a la marcha de Benzema al fútbol saudí.

El azulgrana Ferran Torres es otro jugador que, como Abdón, aprovecha los minutos que le concede Xavi. Suma tres, por los cinco de Lewandowski, que no ha perdido su idilio con el gol. El ex rojillo Take Kubo es otra de las sensaciones de la Liga, con cinco goles.