Opinió | Golejats i a prop del ridícul

Una de les millors defenses de la temporada passada ha partit de Montilivi golejada i fregant el ridícul. És culpa dels jugadors? Del sistema? La resposta l’ha tinguda el Girona, que, havent encaixat un gol abans dels cinc minuts, ha reaccionat i ha deixat ben en ridícul l’equip de Javier Aguirre. El tècnic ha sortit molt mal parat amb aquest resultat, perquè és evident que el sistema de cinc defenses i un sol davanter se’n ha anat en orris.

A Vigo, encara se’n desferen, però a Girona l’equip de Michel ha exhibit una convicció, unes ganes i una capacitat de rebel·lió pròpia dels equips que tenen i han cercat mantenir una bona ratxa. Ben al contrari del Mallorca, que és com si els seus jugadors ja no creguessin en la fórmula. Encaixar quatre gols en quaranta-cinc minuts només és propi d’un equip descentrat, poc motivat i molt mal situat al camp.

No hi ha cap jugador que pugui ser rescatat del desastre col·lectiu que Aguirre ha estat incapaç de redreçar en el descans. Tot i ser realista, sincer i honest, el mexicà se n’ha donat la culpa i això no és un bon símptoma, fins i tot n’hi ha que diuen que ha estat una mena de cessament. El que sí que és cert és que ja són moltes les veus que reclamen un canvi radical de rumb. Sense assenyalar ningú en concret, jugadors que fa pocs mesos eren imprescindibles ara semblen haver entrat en una inèrcia de vulgaritat alarmant. El resultat d’ahir a Girona són dels que fan molt de mal i solen tenir conseqüències, sobretot si tenim en compte el calendari i els partits més immediats.

El Mallorca rebrà dimarts el Barça i, sincerament, pensam que a Xavi, que segurament haurà vist el 5 a 3 de Girona, no li llevarà gens la son. Encara que en qualsevol partit pot passar de tot, ara per ara, i veient l’estat anímic dels jugadors mallorquinistes, somiar en un resultat positiu davant els blaugranes ara mateix és una aventura arriscada.