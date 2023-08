«Quiero empezar a marcar goles». Es toda una declaración de intenciones, pero por algo el Mallorca ha pagado la friolera de 7,5 millones de euros. El delantero canadiense, de 28 años, sabe a lo que ha venido a Son Moix. Ayer se vinculó con los bermellones para las próximas cinco temporadas y finiquitó un culebrón que se ha alargado más de un mes.

«Estoy muy contento y feliz de estar aquí. Estoy emocionado por empezar con el equipo y conocer a los aficionados», confesó en declaraciones facilitadas por la entidad tras la protocolaria firma. No le dio tiempo a ponerse a las órdenes del técnico Javier Aguirre y ya será este viernes cuando pise por primera vez el césped de Son Bibiloni.

Larin, que aterrizó en la isla en la tarde del miércoles, pasó las pruebas cardiológicas a las 8.20 horas en las instalaciones del Hospital Juaneda Miramar, bajo la dirección del cardiólogo Andrés Glenny y con la supervisión del equipo médico del Mallorca. El internacional, que jugó el pasado Mundial de Qatar con su selección, realizó las pruebas de esfuerzo, corrió en cinta y una ecocardiografía para después desplazarse al estadio para su encuentro con el director deportivo, Pablo Ortells, y el CEO de Negocios, Alfonso Díaz.

Está por ver si este domingo podrá disputar sus primeros minutos ante el Spezia, en el último amistoso de pretemporada, que se disputará en Son Bibiloni, pero todo apunta a que necesitará de una preparación especial para ponerse al mismo nivel físico que sus compañeros.

Larin llega avalado por su gran rendimiento en Valladolid. Fue capaz de firmar 8 goles y 3 asistencias en media temporada en Primera División en un equipo que no pudo evitar el descenso a Segunda. En el Besiktas, donde ganó Superliga, Copa y Supercopa de Turquía anotó treinta dianas, lo que le valió ir al Brujas belga, donde no triunfó y por eso fue al Valladolid. El ariete no ocupará plaza de extracomunitario tras conseguir su doble nacionalidad canadiense y jamaicana por el llamado convenio Cotonou, y es el cuarto fichaje del verano tras el de Omar Mascarell, Toni Lato y Siebe Van der Heyden.