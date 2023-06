Real Mallorca-Rayo Vallecano: Fiesta de fin de curso

Doscientos noventa y tres días después, la temporada del Real Mallorca llega a su fin. Nueve meses y medio en los que los bermellones han hecho una gran temporada, sin sentir en ningún momento el peligro del descenso y mostrando un fútbol práctico y efectivo que les ha llevado a cerrar la permanencia de manera holgada y permitirse, durante alguna jornada, soñar con una clasificación europea.

Todo ello llega hoy a su fin con la visita del Rayo Vallecano a Son Moix (18:30 horas/Movistar), un partido en el que poco importa el resultado y sí la fiesta posterior, aquella que servirá para que el mallorquinismo celebre la renovación de Javier Aguirre hasta 2024 y despida por todo a lo alto a Íñigo Ruiz de Galarreta, que se marcha al Athletic, y a Kang In Lee, que tiene muchos números de hacer las maletas este verano.

Con una camiseta especial para este día, el Mallorca quiere brindar un triunfo a la afición en su adiós hasta agosto y alcanzar los cincuenta puntos. Una cifra redonda que serviría para cerrar un curso magnífico en el que, bajo la batuta de Javier Aguirre, han encandilado a la afición con victorias ante equipos importantes como Atlético de Madrid o Real Madrid, dando una lección de esfuerzo defensivo que les ha convertido en una roca para sus contrincantes.

Nadie en la primera plantilla quiere perderse un día como este. Es por eso que, al margen de Grenier, lesionado esta semana, todos los futbolistas con alguna molestia estarán en la lista del mexicano para el encuentro. Antonio Raíllo, capitán y buque insignia de la defensa bermellona, forzará pese a su lesión en el pie y estará en el verde. Lo mismo Galarreta, que si bien no arrancará de inicio, tendrá minutos durante el partido para poder despedirse como toca de la afición.

En el once, la gran novedad será la primera titularidad del curso para Leo Román en la portería. En defensa se esperan pocos cambios, ya que la mayoría de jugadores tocados pertenecen a esa línea. En el centro del campo, Baba, Morlanes y Dani Rodríguez se perfilan como titulares. Arriba, Muriqi, que buscará su decimoquinta diana del curso en Liga, tiene asegurada su participación. Quien no la tiene es Kang In Lee, que ha estado entre algodones toda la semana por un golpe en la rodilla que sufrió en el partido ante el Valencia.

Un día para festejar y que, tras el partido –si la climatología no lo empaña–, vivirá una celebración especial. Momento de agradecer a la afición, de brindar cálidas despedidas a los jugadores, de discursos y de disfrutar de un equipo que cumplirá su tercera temporada en Primera tras varios años cambiando de categoría.

El Rayo, que también ve cómo su entrenador Andoni Iraola deja el club en busca de nuevos retos tras tres temporadas, buscará hacer suyo el partido, en busca de una victoria que les pueda dar una clasificación europea.