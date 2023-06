Javier Aguirre ha despedido la última rueda de prensa de la temporada previa a un partido dejando claro que no sabe lo que va a pasar con Kang In Lee en el futuro y que está muy contento por haber renovado con el Mallorca hasta junio de 2024. "En el fútbol es difícil dejar de sorprenderse. Ahora mismo ninguna se atrevería a decir el equipo que va a descender mañana. Tengo experiencias en este sentido. Cuando preparas todo, empiezas la temporada el día anterior a arrancar te birlan un jugador. He vivido situaciones así en Zaragoza y Leganés. Si Kang se va a o se queda… Habrá que esperar acontecimientos. Como con otros jugadores. No me compete a mí, nunca me he involucrado en el diseño de la plantilla. Creo en el trabajo de Pablo Ortells y su gente. Es un hecho que yo estaré en la pretemporada", ha apuntado.

Javier Aguirre renueva por el Real Mallorca El técnico bermellón ha revelado que "en dos minutos" se arregló el tema de su renovación. "Estoy contento. Los tiempos son los que son, hay que respetarlos. El equipo estaba comprometido. Y ahora que tenemos mayor tranquilidad la directiva consideró que era el momento de hablar. Vino mi agente, hablaron y en dos minutos se arregló todo. Ambas partes estábamos de acuerdo en todo", ha explicado. Por otro lado, ha dejado claro que solo ha firmado por un año. "Nunca firmo por más de un año. No existe ninguna cláusula para ampliar. Si vamos bien y estoy contento seguimos, sino no", ha puntualizado. "El club me genera tranquilidad. Estoy a gusto en mi trabajo. Y eso es muy importante. Estoy muy contento. Mi mujer y yo estamos en Palma muy felices. El club me facilita todo. Estoy cómodo", ha añadido. Cuestionado acerca de ese "salto de calidad" que demandó de cara al curso que viene, Aguirre lo ha relacionado conseguir consolando al equipo en la máxima categoría: "Lo que he dicho, y estamos de la mano de la directiva en esto, queremos ir consolidándonos en Primera División. Con un tercer año seguido vamos formando jugadores de 100 partidos, el estadio va a quedar muy bien y eso significa que todos debemos exigirnos un poco más de lo que hemos hecho". Dominik Greif quiere salir del Real Mallorca Por otro lado, ha explicado las declaraciones de Greif a un medio de su país en el que reclamaba salir para gozar de más minutos. "Hablé con él ayer y dice que no, que nadie habla eslovaco en este país para traducirlo así. En otra entrevista dejó muy clara su postura y no es esa", ha zanjado. Centrado en el partido contra el Rayo Vallecano, en el que espera se viva "una buena fiesta", ha admitido que es un choque especial por diferentes motivos. "Cuesta tocar la tecla. Mañana hay muchos elementos para salir bien al partido. El emocional, el vestuario no será el mismo el curso que viene. El campo, la gente estará contenta. El rival se juega ir a Europa. Puede ser un bonito partido, no de estos tensos de matar o morir. Hay un aliciente económico para el grupo dependiendo de la clasificación final. Todo esto lo mezclas y te encuentras que son motivos suficientes para salir a por todas", ha destacado. Horario y dónde ver el Real Mallorca-Rayo Vallecano "Grenier es la única baja. Los demás llegan, algunos con más ganas que sanos. Llegan Galarreta, Raíllo, Morlanes, Augustinsson, Gio… No están al cien por cien, pero pueden estar para cerrar la temporada. Kang tiene ciertas molestias por un golpe en la rodilla que se dio ante el Valencia, veremos si juega de inicio o no", ha concluido sobre las bajas.