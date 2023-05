La cara y la cruz del Barcelona-Real Mallorca: La fe de Maffeo no pudo con la dureza de Amath

De los pocos que tuvo fe para irse hacia arriba

El partido del Mallorca ante el Barcelona se acabó en el minuto 13 con la expulsión de Amath. 1-0 en el Camp Nou, con un jugador menos... Lo único que podían hacer los bermellones era intentar no caer goleados, porque en ataque Muriqi era una isla. Pero Maffeo, al que es complicado sujetarle para que se quede atrás, fue de los pocos que le tuvieron fe a una remontada que era imposible. El lateral no se cansó de salir rápido por su banda intentando que le buscaran al espacio, aunque no tuvo fortuna. Como poco, tirando de orgullo, forzó él solo un córner con su presión a Christensen.

La cruz: Amath Ndiaye

Una roja más que merecida

Si ya era complicado que el Mallorca sacase algo del Camp Nou, todo se volvió imposible con la inexplicable expulsión de Amath. El senegalés, que sigue con su caída particular en este tramo final de temporada, realizó una entrada escalofriante con la plancha a la tibia de la pierna derecha de Alejandro Balde cuando solo se habían jugado trece minutos de partido. El colegiado le mostró solo tarjeta amarilla, pero fue requerido por el VAR y le bastaron pocas tomas para deshacer su opinión inicial y mostrarle la roja directa que nadie protestó. El joven lateral del Barcelona tuvo que sustituido con evidentes signos de dolor.