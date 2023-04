Cartulina Morada: Unos precios de Champions

Si esta tarde está usted aburrido puede pasarse por Son Moix. Esa era, al menos, la idea que tenía planeada el bueno de Jaume Manresa (@manresav en Twitter) hasta que se topó con la realidad. Por el módico precio de 70 euros, el Mallorca le vendía una entrada para acceder al estadio y presenciar el encuentro frente al Athletic. Aprovechando el día de fiesta, Jaume también quería llevar a su hijo, asiento por el que entonces debía apoquinar 40 euros más. Y así, por 110, Jaume tenía la tarde hecha. El fútbol y el Mallorca han perdido la cabeza y contratar el paquete de Movistar para ver el encuentro desde casa tampoco le asegura un ahorro en el bolsillo. La media de asistencia por partido de esta temporada en Son Moix asciende a unos 14.000 aficionados, por lo que habitualmente algo más de un 30% de los asientos quedan libres. Todos estos datos sitúan al conjunto bermellón en la décimo sexta posición de equipos que más personas meten cada fin de semana en su feudo, situándose, proporcionalmente y a tenor de la capacidad del estadio, en el décimo cuarto puesto de LaLiga. La entidad mallorquinista cuenta esta temporada con 16.125 abonados (el décimo segundo club que más tiene), lo que demuestra que el socio falla y el ticketing tampoco está para echar cohetes. Son datos, no opinión. Llegados a este punto, me cuesta bastante entender cómo nadie en el club ha planteado la posibilidad de abaratar los precios de las entradas de los cuatro encuentros que quedan por disputarse en casa, más allá de la promoción cerrada con la FFIB y de la que, por el momento, desconozco datos y respuesta. En estos tiempos que corren, mirar por el aficionado no estaría de más.

Ahorren que vienen curvas: La comodidad de las nuevas gradas de Son Moix no se pagan solas Con los deberes prácticamente hechos en los futbolístico, también llega el momento de planificar la temporada que entra y después de todo el revuelo que causó el aumento de precios en los abonos la pasada campaña, mucho me temo que la dinámica va a ser parecida de cara al próximo curso. Así que empiecen a ahorra porque vienen curvas. Si el año pasado los precios en la grada Lluís Sitjar aumentaron un mínimo de 50 euros, 180 en la Grada Este y 80 en la Oeste, mucho me temo que la subida volverá a rondar el mismo rango para los aficionados que gocen de nuevas instalaciones. La comodidad se paga, señores. Justo es decir que el Mallorca alcanzó las cotas previstas en lo que a número de socios se refiere y el mallorquinismo respondió, incluso, por encima de las expectativas, pero también entiendo que será muy difícil que el aficionado pueda volver a responder de la misma forma que lo hizo el pasado curso. Los tiempos, al menos, no invitan a ello. Una cita histórica: Llega el momento de que los jugadores del Palma le callen la boca a José Tirado Llega la semana grande para el Palma Futsal. Muchos todavía llevamos grabado el mensaje que su director deportivo, José Tirado, lanzó a sus jugadores, tras su enésimo fracaso en un partido importante. Este viernes el conjunto mallorquín afronta la cita más importante de su historia y es el momento de que sean los futbolistas los que se encarguen de callarle la boca a Tirado. A buen seguro que lo aceptará con gusto.