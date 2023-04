Atlético de Madrid - Real Mallorca: Aguirre dijo una cosa e hizo otra, por Sebastià Adrover

El plan de Javier Aguirre le estaba dando la razón a lo grande hasta que quedaban quince segundos del final de la primera parte. Sonó muy extraño escuchar en la previa que el técnico insistiera en que todavía no estaban salvados, que no había que bajar los brazos, y que después en el Metropolitano apostara por un once que parecía más de un partido de primera ronda de la Copa del Rey.

Dejar en el banquillo a Kang In Lee y Muriqi, y no poder contar con los sancionados Raíllo y Galarreta, era dar mucha ventaja al Atlético de Madrid, pero la realidad es que el equipo compitió en un escenario que impone. Tengo la sensación de que el mejor Mallorca de la temporada hubiera tenido opciones reales de ganar ayer, pero esto ya no lo sabremos nunca. Lo que está claro es que fue capaz de ponerse por delante con el gol de Nastasic y que si perdió fue porque cometió errores en defensa que los Morata, Carrasco y compañía no perdonan. Esto no es ningún drama, los cuarenta puntos que este grupo tiene en el casillero cuando todavía quedan siete partidos por delante son sinónimo de que ha hecho muchas cosas bien durante una gran parte de la temporada. Pero el simple hecho de sentir que estaría capacitado para tumbar al Atlético en el día que este club cumple 120 años ya es un elogio en sí mismo. Esta credibilidad se la ha ganado con creces. Es importante que el equipo no se deje llevar demasiado en este final y hace bien Aguirre en no cambiar su discurso, pero también lo estaría que sus palabras se reflejaran en sus alineaciones. El Mallorca se condena en dos minutos nefastos ante el Atlético de Madrid