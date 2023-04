Kang In Lee ha sido el gran héroe del triunfo del Real Mallorca ante el Getafe (3-1). Autor de un doblete frente a los de Quique Sánchez Flores, el surcoreano no ha ocultado su felicidad tras ser entrevistado al final del encuentro. "Más que los goles, estoy y estamos muy contentos por la victoria. Además ha sido en casa, que llevábamos mucho tiempo sin hacerlo. Esto no para y esperamos seguir en los próximos partidos", ha explicado.

"Estoy contento por poder ayudar al equipo a conseguir la victoria y seguiré trabajando duro para continuar así", ha añadido. 𝗞𝗶𝗻𝗴. pic.twitter.com/5XyHhF5uoW — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 23 de abril de 2023 El mediapunta, que ya suma 5 goles este curso y que ha anotado su primer doblete en Primera División, ha reconocido que el cambio de sistema adoptado por Javier Aguirre en la segunda parte, colocando a Maffeo en su lado natural y metiendo a Jaume Costa por la izquierda, ha dado alas al equipo: "El equipo ha salido más motivado, nos ha ayudado mucho". El Real Mallorca firma una remontada de Primera División ante el Getafe Con 40 puntos, la permanencia del Mallorca no es matemática pero prácticamente es un hecho a falta de ocho jornadas para el final. Los futbolistas del conjunto bermellón lo han celebrado al final con los aficionados en un pequeño anticipo de lo que será cuando se consiga de manera matemática. Sin embargo, Kang In Lee quiere conseguir más cosas esta temporada. "Estamos más cerca de la permanencia, pero no vamos a parar y vamos a ir a por más", ha afirmado.