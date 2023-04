El Mallorca ha firmado ante el Getafe una remontada de Primera División que ya quedará en los libros de historia. Porque este 3-1, tras una segunda parte magistral, sirve para certificar de forma virtual la permanencia en la máxima categoría. Los dos goles de Kang In Lee y el de Raíllo provocan que alcance los cuarenta puntos y, a falta de veinticuatro en juego, lleve diez de ventaja respecto a los puestos de descenso.

Las matemáticas impiden bajar los brazos, pero es evidente que gracias a los triunfos frente al Celta en Vigo (0-1) y ante los madrileños de esta semana se ha dado un paso decisivo para seguir entre los mejores. Los de Javier Aguirre, que tiene una gran parte de culpa de este éxito, han tenido la personalidad suficiente para enmendar la mala primera mitad, en la que Borja Mayoral había adelantado a los azulones, para llevar a la gloria a una afición que ha cantado "Mallorca es de Primera, Mallorca es de Primera" cuando el árbitro ha pitado el final.

Un gran pase de Kang In Lee al espacio, de esos que parece que el surcoreano tiene una varita mágica, para que Maffeo centrara con peligro y obligara al portero a intervenir hacía pensar que las cosas empezaban muy bien para el Mallorca. Pero nada más lejos de la realidad. Muy incómodo, impreciso con el balón, y sin encontrar huecos para hacer menos previsible su juego, el equipo se ha estrellado ante un Getafe ordenado y que no necesitaba nada del otro mundo para estar tranquilo. Incluso ha avisado con un gran cabezazo de Enes Ünal, que le ha ganado la posición a Hadzikadunic, que se ha ido desviado por poco. Ha sido un buen susto y toda una declaración de intenciones de que iba a tratar de sorprender cuando pudiera.

Y Borja Mayoral, con la ayuda de la fortuna que tanto tiene que ver en este deporte, lo ha conseguido en el minuto veintidós. Un disparo del delantero ha rebotado con violencia en Raíllo lo suficiente para descolocar a Rajkovic y que la pelota entrara en la portería. Es el tercer gol que le mete este ariete al Mallorca en sus tres últimos enfrentamientos y que ha servido para enmudecer Son Moix. El Mallorca ha acusado el golpe, muy planos con el balón y sin aprovechar las bandas, una de sus mayores virtudes. Maffeo, a pierna cambiada, no entraba en juego y Antonio Sánchez, otra vez sorprendente carrilero por la derecha, no daba ninguna profundidad. Sorprende que Aguirre decidiera dejar a Jaume Costa en el banquillo, algo que corrigió después. A los azulones ya les iba bien ese escenario porque hacían lo suficiente para no sufrir.

Eso sí, el panorama podría haber cambiado si González Fuertes le hubiera mostrado la segunda tarjeta amarilla a Alderete, por un agarrón clarísimo a Morlanes, pero no se ha atrevido.

Y justo antes del descanso se han producido dos aproximaciones en las que, tras un error defensivo visitante, Amath no ha sabido resolver y en lugar de chutar ha probado un centro a ninguna parte. Y la segunda ha sido un testarazo de Muriqi que se ha estrellado en el hombro a Alderete, aunque todo el estadio reclamaba manos y penalti. El VAR no ha corregido al colegiado, que ha decidido que no había nada de nada. El monumental enfado en el banquillo local ha costado la expulsión del preparador de porteros, Luisvi de Miguel.

Aguirre tenía que resetear la libreta porque estaba claro que el plan de la primera parte no había funcionado, se habían malgastado los primeros cuarenta minutos. Y la charla ha sido muy efectiva. Ya con Costa en la izquierda, el equipo ha tenido otro aire desde el principio, con mucha más intensidad y teniendo más claro lo que tenían que hacer. Muriqi ya lo ha intentado con un remate de cabeza tras una falta lanzada por Kang que se ha marchado desviada. El Mallorca estaba con más brío y en un rechace de la defensa, Morlanes ha controlado el balón y ha soltado un zurdazo que ha despejado como ha podido David Soria y el rechace le ha caído a las botas de Kang In Lee, que no ha perdonado. Era casi más un alivio que una alegría, pero ese gol del asiático, el cuarto en lo que lleva de temporada, ha sido como agua de mayo.

Fuera complejos, los rojillos han sido mucho más reconocibles y han ido en búsqueda del segundo. Kang, toda una bendición para este grupo, ha querido sorprender el portero, pero su disparo se ha ido alto. Y como el pie seguía apretado en el acelerador, ha llegado el segundo para culminar una remontada mágica en apenas ocho minutos. Galarreta ha lanzado un gran saque de esquina y Raíllo ha cabeceado con toda su alma para instalar el 2-1. El córdobes, que ha visto la amarilla por quitarse la camiseta en la celebración, lo que le costará la sanción de un partido en el Wanda, ha desatado la locura en Son Moix. El Getafe, que tan bien estaba en la primera parte, no se había enterado y ya estaba por debajo en el electrónico.

Aguirre ha introducido más control en el centro del campo con Baba y Dani Rodríguez, que ha cumplido su partido cien en Primera, aunque esto no podía quedar así. O eso intentaba el Mallorca. Quería el tercero para estar tranquilo. Muriqi, otra vez tras un pase de Kang, ha metido la bota de forma defectuosa en una acción peligrosa. Era el momento de matar el duelo y atar el tesoro que suponía este triunfo, pero tampoco había que volverse loco porque los Enes Ünal, Mayoral y compañía podían hacer de las suyas. Y entre ese equilibrio se ha movido la segunda mitad, aunque lo cierto es que los madrileños ya no estaban tan finos para desarbolar la zaga rival, ni mucho menos. "Javier Aguirre, Javier Aguirre", ha cantado un importante sector de la grada del estadio, la primera vez en todo el curso, sinónimo de que eran conscientes de la importancia de sumar estos tres puntos y del mérito que tiene el mexicano en esta permanencia.

El Getafe ya no ha podido más, pero todavía quedaba la guinda justo cuando la grada acababa de hacer la ola. Había motivos para la fiesta, pero Kang In Lee ha querido marcarse un gol para el recuerdo. Ha recogido un rechace a sesenta metros de la portería y ha empezado una contra en la que nadie le ha podido alcanzar para fusilar a David Soria y dejar este 3-1 que explica lo que ha sucedido en una fabulosa segunda mitad.