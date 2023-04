A Javier Aguirre el punto en el José Zorrilla le supo a gloria. O al menos esa fue la sensación que dio cuando se personó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio pucelano. «Creo que todos los jugadores que saltaron hoy –por ayer– al terreno de juego hicieron un gran esfuerzo. A mi juicio es justo el resultado. Creo que ambos equipos dimos lo que pudimos. Es un punto más y hay que seguir intentado sumar», resumió.

Pese a que el técnico del Real Mallorca no ocultó su satisfacción, sí remarcó algunos puntos que no le gustaron nada del partido que hizo su equipo frente al Valladolid: «Defensivamente no estuvimos muy sólidos. Al final te tapas la cabeza y se te destapan los pies. Fue un partido de mucha ida y vuelta. Lo mejor, con lo que me quedo, son las tres ocasiones que tuvimos antes del 1 a 0 que no te explicas cómo no fueron goles. ¿Lo peor? Que los tres tantos que encajamos son evitables. Otro partido a las dos de la tarde obliga a los futbolistas a exprimirse, y nosotros vivimos de la intensidad, creo que igual que el Valladolid. Nuestros defensores estaban muy lejos de los lanzadores y eso no puede ser».

El preparador de Ciudad de México valoró el encuentro de Morlanes y Hadzikadunic. El primero debutaba como titular y el segundo disputaba sus primeros minutos con la elástica bermellona. «Cumplieron y estuvieron al nivel que esperábamos. Dennis hizo lo que pudo porque además no es zurdo, y la verdad es que respondió bien. Manu también. El gol seguramente le va a dar mucho brío y espíritu. No me extrañan sus actuaciones porque los dos venían entrenando bien», admitió el entrenador rojillo.

Cuestionado por la posible falta sobre Ángel Rodríguez en el tercer tanto del Valladolid, Aguirre quitó hierro al asunto: «Vi que hay un choque con Ángel en el centro del campo. El choque existe, pero igual lo provocó él. Vi que no era para protestar, así que no dije nada».