Cartulina Morada: Será que no entiendo este humor

Pelo césped», «ojo lubina» o «cabeza peonza» pueden parecerles calificativos muy graciosos. Para mí no lo son. El Mallorca ha decidido expulsar a un abonado del conjunto bermellón durante un periodo de seis meses por emitir en TikTok «hasta 32 vídeos en los que insulta a jugadores de distintos equipos durante los partidos que el equipo disputa en Son Moix». El afectado asegura que él no ha insultado a nadie y refiere que simplemente «ha utilizado adjetivos humorísticos», curiosamente casi todos referidos a algún aspecto físico de los futbolistas. Querido Xisco, es evidente que tenemos un concepto del humor muy diferente. Sea como fuere, el susodicho deberá estar medio año sin entrar en el feudo bermellón y de esta manera librará a sus vecinos de asiento de sus tan ‘graciosas’ intervenciones a viva voz. Muchos han sido los mallorquinistas que han calificado el castigo de «excesivo», argumentando que eso es lo mínimo que se escucha en un campo. Y ese es precisamente el problema de todo esto, lo normalizado e interiorizado que tenemos el insulto en el mundo del fútbol. Padres y madres que leen este artículo, ¿ustedes se llevarían cada domingo a su hijo a Son Moix y le sentarían tan tranquilamente al lado de Xisco? Yo no. Si el rapapolvo del Mallorca sirve para acallar una voz que no aporta absolutamente nada en el feudo rojillo, bien me parece.

Cuestión de dinámicas: Aguirre solo habla de rachas cuando le conviene y últimamente no le conviene El Mallorca ha sumado dos puntos de los últimos quince y esa es la única realidad por mucho que Javier Aguirre trate de maquillarla. «¿Dos de los últimos quince? 33 de los últimos 81 y esos números me parecen una muy buena cantidad de puntos. Si seccionamos es con una intención en la que no quiero entrar», manifestó el técnico en rueda de prensa tras otro soporífero encuentro de los suyos. Las dinámicas son importantes, Javier, y usted es el primero que las aprovecha cuando le conviene. Gracias a una dinámica negativa de Luis García (seis derrotas consecutivas), por ejemplo, aterrizó en la isla hace ahora un año. No tuvo ningún problema en usar esa palabra tampoco para poner en preaviso sobre el peligro que suponía enfrentarse, hace ahora unos meses, al Girona en LaLiga: «Es un equipo que viene en una bonita dinámica». O cuando, por ejemplo, reconoció que el parón por el Mundial llegaba en «una buena dinámica» de su equipo y con varios jugadores atravesando un «muy buen momento». Como ve el fútbol son eso, dinámicas. A veces positivas y otras, evidentemente, no tanto. Y son normalmente las dinámicas las que generan cambios extremos, la destitución del técnico sería solo un ejemplo. La nueva lista de Vilda: Incluye a Irene Paredes, pero vuelve a dejar fuera a todas las mallorquinas Irene Paredes regresa a la selección española. Tras siete meses de ausencia, la central del Barça fue incluida en la lista de Vilda para los amistosos frente a Noruega y China, en la que es la última convocatoria antes de la lista definitiva para el Mundial. Paredes ha arrojado las armas y la gran incógnita ahora es saber qué hará Alexia Putellas una vez se recupere. El resto, las 15, siguen mostrándose tajantes y defendiendo unos principios, los suyos, ninguneados por Rubiales y su ente federativo. Se quedarán sin Mundial, pero podrán presumir de integridad.