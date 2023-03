Tajante en algunas respuestas, con los números claros y con no muchas ganas de hablar. Así se ha presentado Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, en la sala de prensa tras el empate frente a Osasuna. El técnico mexicano ha remarcado en numerosas ocasiones durante la comparecencia que "el punto es positivo" y ha recordado que, "a falta de nueve jornadas para que finalizara el campeonato el pasado curso, solo tenían 26". "Este año ya tenemos 33, hace dos temporadas estábamos en Segunda y hace otras tantas en Segunda B", ha querido recordar.

El de Ciudad de México no se preocupa por las dinámicas. Aunque su equipo tan solo ha sumado 2 de los últimos 15 puntos, Aguirre ha destacado que lo que llevan "son 33 de los últimos 81 y eso, se mire por dónde se mire, es una dinámica muy buena". Sin embargo el preparador rojillo sí ha destacado que su equipo lleva ya seis partidos en toda la temporada en los que no ha tirado a portería, dos de ellos en sus dos últimos encuentros frente a Betis y Osasuna.

Cuestionado por la expulsión de Copete a falta de 20 minutos para final del encuentro, Aguirre, que hoy miraba el encuentro desde la grada, ha asegurado que en la jugada su jugador "abraza" al rival. "Sin embargo hay un matiz. El jugador de Osasuna no va a por la pelota, va a por Copete. Si ves solo la jugada, sí, le abraza y es expulsión, pero previo a eso hay una falta sobre nuestro futbolista. Tampoco esperaba que pitaran esa falta previa", ha indicado.

Para el encuentro del próximo fin de semana, el Vasco no podrá contar con Gio, Baba, ni Copete, y sumadas a esas bajas se une la más que probable salida de Battaglia. "Si no ha entrado en la convocatoria es porque la directiva me ha dicho que no le convocara. Hoy por la mañana ya se ha ejercitado al margen de sus compañeros. Hay interés por parte de un equipo de Brasil y me da la sensación de que se va a marchar", ha reconocido, aunque no ha querido valorar "al menos hasta que se vaya" cómo le ha sentado que un jugador abandone la plantilla a falta de once jornadas para el final del campeonato.

Ya para acabar, ha revelado que Muriqi ha pedido perdón el vestuario por sus gestos tras ser sustituido: "A nadie le gusta que le cambien".