"A sangre y fuego". Así son, a partir de ahora, los puntos que quedan de aquí a final del campeonato. De esta manera ha definido Javier Aguirre, técnico del Mallorca, los encuentros que a su equipo le quedan por delante. "Efectivamente cada partido es o parece definitivo", ha reconocido.

El preparador mexicano, quien ha confirmado la baja de Valjent "porque sigue con un problema renal por el golpe que recibió en el partido del Elche", también ha ratificado la presencia, en la convocatoria, de Tino Kadewere: "Ha trabajado bien a lo largo de la semana. Tuvo un virus que le provocó naúseas y vómitos, pero ya entrenó con normalidad".

Aguirre valoró el rival al que se miden este domingo, un Betis que llega al encuentro frente al Mallorca tras caer eliminado de la Europa League, una circunstancia que el preparador rojillo no supo valorar como algo positivo o negativo: "Pues quién sabe. Si pasan piensas que pueden llegar eufóricos y alegres con la afición, y si caen, crees que quizás van con la mentalidad de que no se pueden perder dos partidos. Lo único que tengo claro es que el Betis es un equipo de autor. Un conjunto al que se le reconoce el trabajo de su ingeniero: muy buen trato de balón, defienden bien con pelota, con muy buen criterio. Tienen buenas posesiones y mucho talento por dentro. Es un equipo al que le gusta tener la pelota y que nunca se precipita. Además tienen muchas variantes en el banquillo, pero siempre con un estilo muy reconocible".

Cuestionado por el regreso de Muriqi, tras la sanción que cumplió en el partido frente a la Real Sociedad, Aguirre valoró de forma positiva su vuelta, pero no dio pistas sobre quién acompañará al kosovar en la punta de ataque: "Gio jugará por Valjent, pero arriba ya veremos. Tenemos la suerte de que Tino, Abdón y Ángel no permiten relajarse a Muriqi. Cada uno tiene sus características. Tino va bien arriba, pero quizás le falta carrocería. Abdón lo hizo muy bien en el último partido y quizás es lo más parecido a Vedat y Ángel, me gustaría que vieran con el entusiasmo que realiza cada entrenamiento. Tengo claro el equipo que va a jugar, pero no lo voy a decir".

Quien sí aseguró formará parte del once es un Kang In Lee que atraviesa "un gran momento". "En este equipo el colectivo siempre prima sobre cualquier figura, pero es cierto que ahora mismo quizás nos encontramos en el momento de Kang In Lee y entiendo que es nuestra labor saber beneficiarnos de ello. A lo largo de la temporada hemos pasado por muy buenos momentos de varios de nuestros jugadores y lo ideal sería hacer coincidir esos buenos momentos de todos".

El Vasco también se ha referido a los siete jugadores de su plantel que el lunes harán las maletas para responder a la llamada de sus respectivas selecciones. Aunque Aguirre ha señalado que por ahora no es algo que haya planificado, si ha mostrado su preocupación por lo justo que llegarán al partido frente Osasuna dos de sus futbolistas "habituales". "Sin duda la peor parte nos la llevamos con el Uruguay-Corea que se disputa en Seúl, con dos jugadores que habitualmente juegan. Veremos cómo planificacmos este tiempo sin fútbol, aunque ya habrá tiempo de ocuparse y preocuparse por ello", ha zanjado.