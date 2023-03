El matalàs s’aprima

Si hem de fer cas del tòpic que qualsevol equip pot guanyar a qualsevol, el Mallorca en seria un clar exponent. Molts aficionats es demanen com és possible que l’equip de Javier Aguirre guanyi al Madrid sense xutar a porta o faci quatre gols al Vila-real en el millor partit de la temporada i es deixi sorprendre pel coer de la classificació. Simplement és futbol, que, en el cas mallorquinista i en relació amb el partit d’ahir, vol dir un poc de falta de seriositat, d’organització i sobretot de concentració.

Després de fer una primera part correcta amb Kang In Lee molt inspirat, el Mallorca va deixar de seguir el mateix patró, va deixar la pilota a l’Elx —que, òbviament, té bons jugadors— i no va sortir golejat de Son Moix perquè Rajkovic va ser el jugador més determinant del seu equip, amb quatre intervencions clau.

Una vegada han desaparegut totes les expectatives en relació amb el coer, que no havia guanyat cap partit fora camp i després d’aquesta segona derrota consecutiva, el matalàs de punts del Mallorca comença a aprimar-se.

Amb VAR o sense, l’equip d’Aguirre ha fet mal paper davant una afició que donava per feta la sisena victòria consecutiva a Son Moix. I la realitat ha posat el Mallorca al seu lloc, amb un avís ben clar que l’objectiu encara no s’ha assolit, i no importa recordar aquí que no és un altre que mantenir la Primera Divisió.

Que tots els equips de la part baixa de la classificació s’espavilen és un fet, i ho va demostrar el Cadis a Sant Sebastià. La Reial Societat, pròxim visitant de Son Moix i aspirant a una plaça Champions, no va ser capaç de fer cap gol als andalusos. Per tant, és d’esperar que l’equip basc vengui a Palma a cercar qualque punt, tot i haver tengut una baixada de rendiment. En tot cas, el Mallorca-Reial Societat es presenta com un partit molt atractiu, però sense el màxim golejador, Muriqi.