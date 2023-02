Algo más seco de lo habitual compareció Javier Aguirre en rueda de prensa tras la derrota de su equipo frente al Espanyol. Empeñado, como siempre, en no hablar de los árbitros, en esta ocasión el técnico del Real Mallorca encomendó a los periodistas a que esas preguntas se las hicieran a sus jugadores: “Pregúntenle a Kang o a Amath por esas jugadas de las que me hablan, yo ya sabéis que no voy a hablar de los árbitros. De todas formas, yo sigo con mi pelea de siempre: quién llama a quién. Hasta hoy todavía no sé quién carambolas manda a quién. Es mi eterna duda con el VAR".

