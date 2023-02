Los nueve partidos del Mallorca en Son Moix para lograr la permanencia en Primera

Nueve de los diecisiete partidos que restan para el final de la Liga se disputarán en el Mallorca Estadi Son Moix. Sin duda, es la mejor noticia para el equipo de Javier Aguirre, al que teóricamente le faltan doce puntos, cuatro victorias, para certificar su permanencia en Primera División una temporada más.

La inoperancia del Mallorca lejos de su estadio, con cuatro derrotas y ni un solo gol que llevarse a la boca desde el regreso del Mundial provoca que el equipo lo fíe prácticamente todo a su gran efectividad ante su afición. El conjunto rojillo se siente cómodo en su estadio y lo demuestran los resultados, todos con el mismo sello, 1-0, ante Atlético de Madrid (9 de noviembre), Valladolid, Celta y, la más sorprendente pero no menos justa, contra el Real Madrid. Cuatro victorias consecutivas por la mínima en casa que han catapultado al equipo a la zona tranquila de la clasificación, con 28 puntos, ocho sobre el descenso tras la jornada de este pasado fin de semana.

El Mallorca necesita cuatro victorias, como mucho algún empate más, por la alta puntuación de los equipos de la zona baja, para seguir en Primera la próxima temporada. Y de los nueve rivales que todavía deben pasar por Son Moix, al menos tres o cuatro son a priori asequibles, y más si el equipo se desenvuelve con la misma solvencia que en las cuatro últimas jornadas, con una efectividad envidiable y una defensa inexpugnable. Si el equipo es capaz de adelantarse en el marcador, tiene muchos números de anotarse la victoria, o, al menos, un punto. De hecho, en Son Moix nunca le han remontado -Girona y Espanyol consiguieron igualar el gol inicial de los rojillos-, y solo una vez le han dado la vuelta al equipo. Fue el Real Madrid, que resolvió con un 4-1 el gol inicial de Muriqi.

El Villarreal, al que ya se le ganó en el estadio de La Cerámica (0-2), visita el próximo sábado al Mallorca con sensibles bajas y con la rémora de tres derrotas consecutivas. Parece un buen momento para sumar la primera de estas cuatro victorias que necesita. Sí lo debe ser con la visita del Elche el 4 de marzo, colista de la categoría y con prácticamente los dos pies en Segunda División. Precisamente hace una semana sumó ante el Villarreal su primera victoria del curso.

Real Sociedad y Osasuna, dos rivales complicados, serán los siguientes en pasar por el recinto mallorquinista, y cerrarán el mes de abril un Getafe en apuros, penúltimo en la tabla y un siempre peligroso Athletic.

Cádiz, Valencia y el sorprendente Rayo Vallecano de Iraola, en la última jornada el 4 de junio, serán los últimos equipos que pasen por Palma, y por poco que hayan acompañado previamente los resultados, la salvación podría ser ya un hecho.

Con cinco victorias, el Mallorca pasa por ser uno de los mejores equipos de la categoría como local. Diecisiete de los 28 puntos los ha sumado ante su afición. Aunque los números fuera no son malos, con tres victorias y dos empates, su fiabilidad cuando el equipo tiene que coger el avión ha disminuido de manera radical desde la vuelta del Mundial. Aguirre no da con la tecla para que sus jugadores mejoren su rendimiento, a diferencia de lo que ocurre en Palma. Unas veces por errores individuales -Valjent y Nastasic en el Sánchez Pizjuán-, por la escasa ambición o la diferente forma de encarar los partidos, lo cierto es que el rendimiento del Mallorca deja mucho que desear. De todas maneras, queda margen para que el equipo reaccione y demuestre que no se le ha olvidado ganar a domicilio, como ha hecho en tres ocasiones esta temporada (Rayo Vallecano, Valencia y el ya mencionado Villarreal).

La situación es idílica y da para confiar en que la permanencia se consiga de una forma tranquila y sin los apuros de antaño.

Los nueve partidos del Mallorca en Son Moix

18 febrero: Villarreal

4 marzo: Elche

12 marzo: Real Sociedad

2 abril: Osasuna

23 abril: Getafe

30 abril: Athletic

14 mayo: Cádiz

24 mayo: Valencia

4 junio: Rayo Vallecano