Vedat Muriqi ha sido uno de los protagonistas de la victoria del Mallorca ante el Real Madrid (1-0) siendo uno de los mejores del encuentro disputado en Son Moix. «Sabíamos que íbamos a hacer un gran partido. No hacía falta pensar mucho, porque jugábamos contra uno de los grandes equipos del mundo, así que estábamos preparadísimos», ha destacado el delantero.

«Son grandes jugadores, pero con nuestra afición, que apoya siempre, cada día más, hemos ganado», ha señalado Muriqi, en declaraciones realizadas a Movistar TV tras acabar el encuentro. «Con mucho sufrimiento, pero al final tenemos tres puntos contra un gran equipo… y vamos a seguir», ha añadido.

«Hay que ganar más para llegar lo antes posible a los 40 puntos»

El atacante kosovar ha roto su racha de «seis partidos sin marcar», según ha indicado el propio Muriqi, aunque finalmente el gol se concedió a Nacho en propia meta: «Me da igual no marcar cuando gana mi equipo; estoy muy feliz. Y si marco, doblemente feliz». «Si gana mi equipo, me da igual no marcar más», ha insistido.

El otro gran protagonista del duelo ha sido Rajkovic, que le ha parado un penalti al mallorquín Marco Asensio. «Ha sido una locura; el penalti fue, la verdad... Rajkovic es el gran protagonista también, porque ha parado el penalti y nos ha dado los tres puntos en casa».

«Somos un equipo. Todos pensamos en el mismo objetivo, queremos ganar todos los partidos… Da igual el Madrid o el Barcelona, ojalá que sigamos así», ha agregado Muriqi, que ha añadido: «Ahora tenemos 28 puntos y podemos estar un poquito tranquilos. Pero hay que ganar más para llegar lo antes posible a los 40 puntos y luego vamos a respirar mejor».