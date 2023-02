Hay ocasiones en que la victoria llega de la forma más inesperada y ante el rival que posiblemente ni en tus mejores sueños podrías pensar en ganar. Eso es lo que ha conseguido este domingo el Mallorca. Ganar al vigente campeón de Europa con un gol en propia puerta. Pero sería del todo injusto que los de Aguirre se han llevado los tres puntos poor esta acción, fuindamental, sin duda. También porque entró al campo sabiendo de memoria lo que tenía que hacer, con la consigna de no dejar respirar a su ilustre rival. Y con un guardameta, Rajkovic, de un nivel excepcional. Una sola intervención tuvo que hacer en todo el partido, pero qué parada. Un penalti lanzado por Marco Asensio y que obtuvo por respuesta una intervención colosal. La única, pero decisiva.

Con esta victoria el Mallorca alcanza los 28 puntos y se consolida en la zona tranquila de la tabla y alejado de las plazas de descenso. Está en un momento en que no sabe si mirar arriba o abajo. Pero lo que sí es seguro es que está más cerca del objetivo de la permanencia y cuando antes lo consiga más tiempo tendrá para pensar en cosas más importantes.

El duelo empezó con sorpresas antes de que el balón echara a rodar. Valjent, un pilar en el centro de la defensa del Mallorca, se cayó por fiebre, y Courtois tuvo que dejar su sitio a Lunin por unas molestias en el precalentamiento. Una baja sensible para cada equipo.

Y cuando dio inicio el encuentro se pudo observar desde el primer momento que no era un partido más para el Mallorca. Tener enfrente al vigente campeón de Liga y de Europa pone. Vaya si pone. Los hombres de Javier Aguirre entraron revolucionados, como si fuera el último partido de sus vidas, posiblemente la única forma de superar a un coloso como este. La consigna estaba clara, defender con orden y salir a la contra. Poco más se puede hacer ante un rival con jugadores como Vinicius, Tchouameni, Valverde y compañía. Esto y actitud, mucha actitud, como la que tuvo Dani Rodríguez, por ejemplo, un todoterreno en el centro del campo, dispuesto a lo que fuera por hacerse con un palmo de terreno.

Ausente Copete por sanción y Valjent por enfermedad, Aguirre apostó por Gio en el centro de la defensa junto a Raíllo y Nastasic. Será verdad cuando el técnico dijo que Hadzikadunic era el quinto central.

Gran parte de la atención estaba puesta en Vinicius, persona non grata para la afición del Mallorca. El brasileño, por si le quedaba alguna duda, lo pudo comprobar a los cuatro minutos, en el primer balón que tocó, cuando fue objeto de falta por parte de Dani. Vinicius, un gran futbolista, haría bien en dedicarse a jugar y olvidarse del ambiente y del árbitro. Lo protesta todo y se mete en todos los fregados, aunque la supuesta acción conflictiva le pille en el otro lado del campo. Vio una amarilla en el último minuto de la primera parte por un pisotón a Maffeo y pudo ganarse la segunda tras el pitido final del primer periodo cuando protestó a un Hernández Hernández al que posiblemente le faltó personalidad para expulsarle.

A los trece minutos llegó la jugada clave del partido cuando un centro de Dani fue rematado en propia puerta por Nacho, que pugnaba por el balón con Muriqi. Hubo confusión en un primer momentp porque el kosovar casi no celebró el gol. Efectivamente, la diana hay que anotarla al central del Real Madrid, cuyo cabezazo superó a su compañero Lunin. Muriqi, que este fin de semana cumple un año en el Mallorca, tendrá que esperar para marcar su primer gol en Liga este año. El Mallorca estaba en una situación inesperada. Antes del cuarto de hora iba por delante en el marcador.

La consigna seguía siendo la misma. Defender con orden, todos juntos y aprovechar la contra que se pudiera presentar. La táctica surtió efecto porque el Madrid no sabía cómo meter mano a un Mallorca al que no le importaba cometer cuantas faltas fueran necesarias para cortar el ritmo de su rival. Hasta trece llegó a cometer en este primer periodo, por seis del Madrid. A Rajkovic no se le recuerda ni una intervención en esta primera parte, y dos tiros altos de Rudiger y Valverde poco antes del descanso fue la única amenaza blanca.

La segunda parte comenzó con la misma tensión que la primera, con las miradas puestas en Vinicius. Conocedores los rojillos de que el 20 madridista tenía tarjeta amarilla, olieron sangre. Raíllo y Maffeo, que firmó un marcaje espectacular sobre el extremo, intentaron provocar la expulsión, sin éxito.

Precisamente Vinicius sería el protagonista en la jugada que costó un penalti al Mallorca. Rajkovic le derribó en el minuto 57 y el árbitro no lo dudó. Pero el serbio enmendaría su error con una parada espectacular a Marco Asensio desde los once metros. Todos sus compañeros se abalanzaron sobre él. No era para menos. La parada fue memorable.

Cinco minutos después Ancelotti movió ficha y dio entrada a Modric por Valverde, que acababa de ver tarjeta amarilla. El italiano buscaba con el croata encontrar algo de luz para superar la tela de araña que fue toda la tarde la defensa del Mallorca. Ancelotti quemó todas sus naves con la entrada de Kroos, Mariano y Alaba. Pero el Mallorca no se inmutó. No había que tocar ni una coma de un guion posiblemente poco atractivo, pero tremendamente efectivo.

Ocho minutos añadió el colegiado en un final de infarto, sin nadie moviéndose de sus asientos. El acoso del Real Madrid era cada vez mayor, pero el Mallorca logró llegar a la orilla sano y salvo, en un triunfo espectacular y que pone al equipo en otra dimensión.