El Mallorca ofrece dos temporadas a Aguirre

Javier Aguirre tiene una propuesta sobre la mesa. El Real Mallorca quiere que el técnico mexicano siga al frente del conjunto bermellón y se ha reunido con el preparador de 64 años para hacerle una oferta formal para las dos próximas temporadas.

El club quiere cerrar cuanto antes la continuidad del entrenador rojillo y, una vez finalizado el mercado invernal, el objetivo de la dirección deportiva se centra ahora en atar los últimos cabos con el técnico de Ciudad de México, información que ha adelantado Tomeu Terrasa de EsRadio.

Aguirre llegó al Real Mallorca el pasado 24 de marzo. El Vasco aterrizaba en la isla para solucionar la difícil papeleta en la que se encontraba inmerso el equipo, rozando la zona de descenso y atravesando una racha de seis derrotas consecutivas. El trabajo del preparador dio sus frutos y Aguirre consiguió cerrar la permanencia en la última jornada de LaLiga. Eso provocó la renovación automática del técnico hasta junio de 2023.

Los buenos resultados que atesora el equipo hasta la fecha y la holgada posición que ocupa en la tabla ha hecho que la dirección deportiva dé un paso adelante y apueste, en firme, otra vez por el mexicano, a quien le han propuesto alargar su contrato dos temporadas más, hasta junio de 2025. Si la firma se lleva a cabo antes de que finalice el curso y el equipo acaba descendiendo, lo más probable es que no se ejecute el compromiso entre ambas partes.

Durante el pasado mes de diciembre el entrenador bermellón fue cuestionado por la posibilidad de renovar, pero Aguirre, en aquel momento, tiró balones fuera: “Estoy muy contento aquí, lo he dicho por activa y por pasiva. Estamos en diciembre y creo que no es tiempo de hablar de lo mío. Sé que el club trabaja en cuanto a renovaciones y fichajes de jugadores, pero no es tiempo para hablar de lo mío”.

De todas formas, y según ha podido saber este diario, la idea de renovar al preparador bermellón lleva rondando en la secretaría técnica desde hace ya varios meses. Aguirre y su familia están felices en la isla, se han adaptado a la perfección y la continuidad en el club es una opción que contenta a ambas partes. Los próximos días pueden ser cruciales.