Estos son los números de Aguirre por los que el Mallorca quiere renovarle

El buen trabajo de Javier Aguirre en el banquillo del Real Mallorca ha provocado que el conjunto bermellón le haya realizado una oferta de renovación para las dos próximas temporadas.

Una vez cerrado el mercado invernal, el club quiere asegurar la continuidad del mexicano lo antes posible, según ha adelantado Tomeu Terrasa de EsRadio.

El de Ciudad de México llegó el pasado 24 de marzo al banquillo mallorquinista tras la destitución de Luis García Plaza cuando el equipo estaba en posiciones de descenso a dos puntos de la salvación. Tras conseguir la permanencia en el último partido de liga en campo del Osasuna, Aguirre renovó automáticamente hasta junio de 2023.

Tras terminar la primera vuelta el pasado 28 de enero en décima posición con 25 puntos, el técnico del Real Mallorca suma 32 partidos oficiales, 14 victorias, 5 empates y 13 derrotas, con 34 goles a favor y 33 goles en contra. La mayor victoria del conjunto bermellón con el mexicano en el banquillo fue el 0-6 ante el Autol en primera ronda de esta edición de Copa del Rey, mientras la mayor goleada en contra el 2-6 ante el Granada la pasada temporada.

Durante el pasado mes de diciembre el entrenador bermellón fue cuestionado por la posibilidad de renovar, pero Aguirre, en aquel momento, tiró balones fuera: “Estoy muy contento aquí, lo he dicho por activa y por pasiva. Estamos en diciembre y creo que no es tiempo de hablar de lo mío. Sé que el club trabaja en cuanto a renovaciones y fichajes de jugadores, pero no es tiempo para hablar de lo mío”.