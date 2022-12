Javier Aguirre es un hombre feliz. Feliz en Mallorca y en el Mallorca. Así lo ha reconocido este mediodía en rueda de prensa el técnico bermellón, quien finaliza contrato el próximo mes de junio: “Yo estoy muy contento aquí, lo he dicho por activa y por pasiva y también se lo he dicho a Pablo (Ortells). Lo que pasa es que estamos en diciembre y no es tiempo de hablar de lo mío. Sí sé que el club trabaja en el futuro del vestuario, en cuanto a renovaciones o futuros fichajes, pero de lo mío creo que no es el momento. Sí puedo anticipar que, tanto mi mujer como yo, estamos muy contentos en la isla, muy muy contentos”.

El mexicano, que ha comparecido en Son Moix en la previa del encuentro de Copa ante el Real Unión de Irún, ha desvelado también que, por el momento, no ha planteado “ninguna opción de altas y bajas” a la dirección deportiva de la entidad. “El equipo está en forma, está fuerte, tenemos lo que queremos tener, dos jugadores por posición y ya en su día podremos hablar de sustitutos, pero en principio no hemos contemplado nada. De momento no tenemos noticias de que se puedan llevar a ningún jugador. Hoy leí una publicación de Portugal en la que hablaban de Valjent, pero de momento no dejan de ser simples especulaciones”, ha explicado. Cuestionado por cómo ha sentado el parón por el Mundial a su vestuario, Aguirre se ha mostrado contrariado. “Lo cierto es que ya tenemos ganas de competir, aunque también es verdad que a todos nos vino bien esos días de descanso. Por ahora hemos tenido tres partidos de preparación y creo que llegamos bien. Todos sanos, fuertes y con deseos de jugar y hacer una buena eliminatoria. Aunque es verdad que el fútbol es de momentos y pasábamos por uno bueno, ahora tenemos que ser capaces de seguir en esa línea de trabajo y esfuerzo y, sobre todo, de sacar puntos”, ha relatado. El preparador bermellón se ha congratulado de poder regresar a la competición oficial con “la enfermería vacía” y ha indicado que para el partido de Copa de mañana optará por “el mejor equipo” que pueda sacar en estos momentos. “Nosotros tenemos 22 o 23 jugadores y todos han jugado conmigo. Estos partidos de preparación también me han servido para darles minutos a quienes menos tiempo han tenido en Liga y hemos comprobado que todos están capacitados. Para mañana utilizaré a los que yo creo que están preparados. Presentaré un buen equipo, el mejor que tengamos, sin pensar más allá porque el próximo partido de LaLiga no es hasta dentro de diez días”, ha indicado. La Copa del Mundo Cuestionado por el papel de Argentina en el Mundial y el buen hacer se Lionel Scaloni, Aguirre no ha escatimado en elogios hacia su homónimo en la Albiceleste: “Scaloni ha venido a demostrar que, aunque es cierto que la experiencia es un grado, también es verdad que haciendo bien las cosas se pueden conseguir logros importantes. Consiguió que la gran figura de ese equipo, Leo Messi, trabajara para el mismo. Jugaron como equipo y esa es la labor de los técnicos. Scaloni rompió esquemas y espero que lo podamos disfrutar durante muchos años”. Aguirre también se ha mojado al ser cuestionado por quién ha sido o es el mejor jugador del mundo. “El debate de quién es el mejor es complicado y creo que podríamos estar aquí horas. Yo sufrí a Maradona cinco veces y le vi hacer cosas espectaculares como se las vi hacer a Messi. Creo que sería muy injusto poner a uno encima del otro. Nada más por fastidiar, a mí el que más me gustó en el campo fue Johann Cruyff”, ha zanjado.