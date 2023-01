Cartulina Morada: ¿Cuándo es lícito que dejemos salir a Kang?

El aficionado al fútbol tiene el curioso y, seguramente, legítimo privilegio de decretar cuándo un jugador puede o no abandonar un equipo para fichar por otro. El mallorquinista así lo hizo cuando el Espanyol llegó por Oliván, Osasuna por Budimir o el Ludogorets por Franco Russo. Se resignó con el primero, estalló con el segundo y mostró indiferencia con el tercero. El grado de aceptación de la salida de un futbolista suele ser inversamente proporcional a la importancia que tiene el jugador sobre el verde, de ahí que los rumores que sitúan a Kang In Lee fuera del Mallorca no hayan sentado especialmente bien. La trayectoria de un jugador es corta. Si es lícito que yo me vaya por 100 euros más al mes a la cabecera contraria, imagínense que lo haga un futbolista por una subida sustancial de sueldo. Los jugadores son mercenarios, aceptémoslo. Un día besan un escudo y al día siguiente están besando el de su rival más acérrimo. Y lo haría yo y lo harían ustedes. Kang ha dado mucho por el Mallorca y eso es lo único que se le puede exigir: que mientras vista esta camiseta, la defienda de la mejor manera posible. A partir de ahí, si quiere irse, gracias y hasta luego.

Lecciones de meritocracia: Toni Nadal acude a una jornada organizada por el PP en Madrid Toni Nadal, cuyo principal mérito en esta vida sigue siendo el de ser tío de Rafa, fue invitado este fin de semana a unas jornadas organizadas por el Partido Popular de Madrid para hablar curiosamente de meritocracia. Durante la charla que mantuvo con Díaz Ayuso, Toni no perdió la oportunidad de pegar un buen testarazo a la universitaria de la Complutense que esta semana criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Es de una mala educación y una soberbia enorme. Si ella es la mejor de su clase, la más brillante y habla así… Da que pensar», censuró el entrenador durante la arenga que expuso ante un público que, todo hay que decirlo, hubiera jaleado o aplaudido el discurso más liviano que hubiera pronunciado. Qué quieren que les diga, me llama la atención que se atreva a criticar de esta manera a una joven, la mejor de su promoción, por expresar su opinión, cuando su mayor éxito en la vida ha sido el de ser tío de… Y es que, cabe recordar, desde que dejara de ser entrenador de Rafa, se habla más de Toni por sus frecuentes salidas de tono, que por los méritos logrados por su nueva y eterna promesa Auger-Aliassime. Fútbol Femenino: La Balear consigue un nuevo patrocinio para el naming de la competición Desde la llegada de Pep Sansó a la presidencia de la Federación Balear, el fútbol femenino ha dado un paso de gigante. Y no quiero decir con eso que Miquel Bestard maltratara a la sección femenina, de eso se encarga la Española, pero sí existe un interés renovado en esta nueva directiva. Arrancaron con la creación de una primera liga de fútbol femenino en categorías prebenjamín y benjamín y siguen ahora con una apuesta en firme por potenciar la Liga Autonómica buscando un nuevo patrocinio para el naming de la competición: ConectaBalear. Son estrategias con las que nunca antes se había trabajado y que, a buen seguro, marcan el camino para todo lo que está por llegar.