La controvertida situación de Kang In Lee ha acaparado este mediodía la rueda de prensa que ha ofrecido Javier Aguirre en la previa del encuentro frente al Cádiz. El técnico del Real Mallorca ha asegurado, por activa y por pasiva, que “Kang va a estar”. “No tengo que convencer a nadie, tiene contrato”, ha puntualizado. El mexicano, que ha situado la cláusula del coreano “en 30 millones de euros”, ha tildado dicha cantidad de “una exageración”. “Me parece mucho dinero, la verdad, pero ahí cada uno mueve sus fichas”, ha indicado.

“Mi sensación es que Kang está contento con nosotros, pero todos queremos mejorar en la vida. La realidad es que la carrera de un jugador dura muy poco, pero ahí está mi trabajo. Muchas veces hay más intención por parte de los representantes, de cambiar de equipo, que de los propios jugadores. Yo intento hacer mi labor, sobre todo con los más jóvenes, de aconsejarles cuál es el mejor camino”, ha relatado. “Todo lo que ha pasado con Kang esta semana no me condiciona a la hora de hacer el once. Yo, en estas situaciones, lo único que les pido a los jugadores es que se abstraigan y que solo piensen en su equipo”, ha puntualizado sobre el tema.

Aguirre también ha sido cuestionado por la salida de Cufré, quien hoy ya no ha entrenado junto al resto de sus compañeros. El mexicano ha reconocido que el lateral “es un caso muy parecido al de Franco Russo” y que ha sido el propio jugador “el que me ha pedido salir”. “Él me lo pidió por el rol que ocupa actualmente en el equipo. Ha sentido que le ha llegado una oportunidad de cambiar su vida. Quiere mejorar económicamente y, al igual que le pasó a Russo, no están teniendo los minutos que ellos querrían. Son importantes, pero podemos prescindir de ellos. En el caso de Franco, vino Dennis y con Cufré ya veremos, quedan tres o cuatro días de mercado, pero también hemos subido a Marcos Fernández del filial”, ha señalado.

El preparador del Real Mallorca también ha hablado sobre la adaptación de Hadzikadunic, “al que le falta ritmo de competencia”, y ha relatado que “en un 99%” el jugador podrá formar parte de la convocatoria en el Nuevo Mirandilla, después de haber podido arreglar sus papeles a tiempo para el encuentro ante el conjunto gaditano, “un Cádiz al que ha calificado de un equipo muy complicado, que no tiene en la tabla los puntos que trabaja en el verde”.