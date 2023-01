Aguirre no escondió en rueda de prensa su malestar por el partido que hizo su Mallorca en la primera parte. «Jugamos muy mal», resumió el técnico del conjunto bermellón, quien aseguró que su equipo «salió como empanado». «Tuvimos hasta fortuna de irnos con empate al vestuario. No estábamos en el partido, pero el equipo salió bien en la segunda. Ajustamos unas cuantas cosas, cambiamos un par de jugadores y, aunque el rival nos complicó las cosas, estamos contentos con el triunfo», valoró.

El preparador rojillo destacó el cambio que realizó el equipo en el descanso. «Creo que la clave, en parte, fueron esos dos cambios. Vimos la necesidad de hacer algo. Hubo tirón de orejas en el vestuario e hicimos ese doble cambio que funcionó. Si algo caracteriza a este equipo es su disposición», señaló el técnico.

La situación actual del equipo es idílica, pero el preparador mexicano pide prudencia: «El año pasado, cuando llegamos aquí el equipo tenía 26 puntos en la jornada 29. Si comparamos esto, podríamos ser optimistas, pero mi experiencia me obliga a ser prudente. El vestuario debe estar centrado en hacer un buen partido en Cádiz el próximo fin de semana. Desde que nos fuimos no hemos vuelto al nivel que teníamos. No hemos jugado fluidos y no hemos tenido ese fútbol que nos gustaría a todos tener».

Aguirre se congratuló por el tanto anotado por Dani Rodríguez y destacó su carácter y el cariño que profesa a este escudo. «Dani es un chico muy pasional, siente todo y se echa siempre la responsabilidad encima. Este gol le ayuda mucho. Es un tipo importante en el vestuario y necesita sentirse importante», valoró el preparador.

Cuestionado por la suplencia de Copete, Aguirre se explicó: «Jugó todos lo minutos los dos últimos partidos. Con calidades parecidas, no tengo ningún problema en poner a uno u otro. Al final tuve que cambiar a Nastasic también porque estuvo tocado los últimos días y quise refrescarle. Nastasic, Raíllo y Galarreta tenían un dolor en la misma zona y el peor que estaba era él. Creo que recayó un poquito de eso. No quisimos arriesgar y por eso lo cambiamos».