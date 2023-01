Un zarpazo de Dani Rodríguez le ha dado un gran triunfo al Mallorca ante el Celta que le catapulta en la clasificación (1-0). Después de una floja primera parte, Aguirre ha dado con la tecla para que los bermellones elevaran su nivel, sobre todo con la entrada de Grenier, para que el gallego le diera la victoria a los suyos. Esto no es una alegría más. Los veinticinco puntos que acumula en la tabla cuando todavía queda una jornada para acabar la primera vuelta son una renta extraordinaria, que cualquiera hubiera firmado en julio, y que explica que este equipo está haciendo las cosas muy bien a pesar del bajón sufrido por el parón tras el Mundial. Es la tercera victoria seguida en un Son Moix que esta noche ha desafiado al frío y que se está empezando a convertir en un fortín. Este oxígeno era más que necesario después de haber perdido ante Osasuna (1-0) y haber quedado apeado en la Copa del Rey frente a la Real Sociedad (1-0), sobre todo porque en la próxima jornada visita al Cádiz.

El Mallorca ha empezado queriendo la pelota desde el principio y combinando con criterio, por algo jugaba en casa, pero ha sido un espejismo. Ha tardado poco el Celta en cambiar la dinámica del partido. Y no ha sido con ocasiones claras, pero ha obligado a los locales a ir retrasando su posición casi sin querer. Larsen ha probado fortuna con un tiro que se ha ido fuera y después ha sido Dani Rodríguez, que después de un centro de Costa, lo ha intentado con un testarazo que ha blocado sin problemas Marchesin. Los rojillos estaban espesos, con jugadores desaparecidos y sin ideas a la hora de atacar. Y esto sucedía con Galarreta sobre el césped, un dato que preocupaba porque si no se notaba la presencia del eibarrés es que el problema era importante. Gabri Veiga ha asustado con un buen chut desde la frontal que ha atrapado Rajkovic, pero todavía más Iago Aspas. El de Moana ha recogido la pelota en el centro del campo y ha chutado ligeramente desviado, pero el aviso estaba dado. Las sensaciones que desprendía el Mallorca eran malas y a Aguirre no le estaba gustando nada, tal y como ha demostrando al ordenar que Kadewere y Grenier calentaran.

El mexicano ha sentado a Baba, que tenía una amarilla y estaba acelerado, y a un Amath que ha desaprovechado su oportunidad. Y se ha notado desde el principio. Es cierto que los baleares han llegado con más peligro, pero el miedo lo ha despertado Larsen, primero con un chut que se ha ido fuera, y sobre todo después Veiga, que con la zurda ha obligado a Rajkovic a lucirse parando en dos tiempos. Pero la realidad es que el Mallorca estaba mejor, con un Grenier enchufado y que empezaba a asociarse con Galarreta para dar otro aire al centro del campo. Muriqi ha tirado alto tras una buena combinación con Kadewere y antes Maffeo ha chutado en el interior del área y se ha topado con un central. Sin embargo, esto ya era otra cosa. Aguirre ha dado con la tecla con los cambios y esto se ha traducido en el marcador.

Galarreta se ha sacado de la chistera un extraordinario pase de treinta y cinco metros a Maffeo, que se ha internado en el área y su centro, al que no han llegado los delanteros, lo ha recogido Dani Rodríguez llegando desde atrás para definir de forma magistral. Su remate ha sido impecable para poner el 1-0 en el electrónico, todo un regalo para su equipo y para el de Betanzos, que necesitaba de una alegría así porque estaba lejos de su mejor versión. Quizá por eso se ha emocionado cuando lo estaba celebrando con sus compañeros.

Carvalhal ha movido el árbol con un triple cambio, con Óscar Rodríguez, Paciéncia y Carles Pérez. Precisamente este último ha demostrado su hambre nada más entrar. Ha reclamado penalti de Nastasic tras colarse con gran velocidad en el área y después ha puesto en aprietos a Rajkovic, que ha despejado un tiro muy fuerte del ex del Barcelona. El portero serbio ha seguido teniendo más trabajo con un violento chut de Aspas que ha repelido como ha podido. El Celta estaba demostrando que quería empatar y el Mallorca era consciente de que iba a sufrir. No quedaba otra. Galán ha servido un gran centro que Raíllo ha sacado de forma providencial cuando Paciéncia estaba preparado para rematar a placer. Los vigueses han pasado a jugar con cuatro defensas para poblar más su ataque ante un adversario que ha sabido resistir con mucho oficio hasta el final. Este triunfo es oro.