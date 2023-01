El Mallorca perd pistonada, per Ricard Pla

Després d’una primera part farcida d’errades i sobretot de faltes, la plagueta de les notes només reflectia una bona oportunitat de Jaume Costa —que l’ha enviada a fora— i una targeta groga innecessària per perdre temps, que privarà Kang In Lee de jugar divendres contra el Celta. L’únic detall atractiu era veure de titular Grenier, el jugador que, en el mateix escenari, va marcar el segon gol que certificava la permanència del Mallorca a la màxima categoria la temporada passada. Però, està clar: el francès no és ni de bon tros comparable a Ruiz de Galarreta i el partit que ha completat no ha fet oblidar el menut jugador basc. No direm que la derrota del Mallorca hagi estat culpa de Grenier, però l’actuació del migcampista ha estat decebedora, com la resta de companys.

Relacionadas El Mallorca se queda sin nada en El Sadar