El Mallorca se divierte en Calahorra

El Mallorca solventó sin apuros el trámite copero ante el CD Autol (0-5). En apenas media hora de la primera parte, el conjunto de Aguirre dejó sentenciada la eliminatoria gracias a un doblete de Abdón y los goles de Ángel y Grenier. En la segunda, los bermellones bajaron el pie del acelerador –aún así, cayó el segundo gol de la tarde para Ángel– en unos cuarenta y cinco minutos en lo que lo más interesante fue el debut, al fin, del zimbabuense Timo Kadewere.

Desde el inicio del partido quedó claro que el Mallorca no quería correr riesgos innecesarios. El técnico mexicano planteó un once con muchas rotaciones, aunque con caras habituales en la Liga como Raíllo o Amath. Era un día para que futbolistas con menos minutos se sintiesen importantes y, a pesar de la evidente diferencia de calidad con el rival, mostraran al cuerpo técnico lo que pueden ofrecer.

Una cosa sí hizo Aguirre y fue no modificar su defensa de cinco, con Lago Junior como carrilero derecho y Cufré por la izquierda. Eso sí, la disposición en el campo les colocó como extremos, quedando Raíllo cerrando atrás. El partido fue un monólogo bermellón. Fueron cuatro los goles en la primera parte pero si no llega a ser por los palos, dos en cada parte, y la falta de acierto en ocasiones claras el marcador hubiese sido más abultado, demasiado incluso para un CD Autol que no le perdió la cara al encuentro y que disputó una gran eliminatoria en un partido histórico para la localidad.

Los de Javier Aguirre se olvidaron de la diferencia de categoría y se tomaron el duelo con la seriedad e intensidad que merecía tanto su rival como la Copa del Rey.

Intensos en la presión, no dejaron respirar a los locales y aprovecharon la verticalidad de Lago y Cufré en las bandas para poner cero a la meta local. A balón parado también fueron una amenaza constante y así llegó el primero. Battaglia prolongó al segundo palo un envió de Grenier y Abdón remató en plancha para abrir el marcador.

El mediocentro francés hizo el segundo tras un gran centro de Lago apenas dos minutos después. Ángel aumentó la distancia en el marcador al adelantarse a la defensa y el portero en un envío de Cufré y sirvió el cuarto a Abdón, que remató de cabeza en el segundo palo.

En el descanso, Aguirre comenzó con los cambios, dando entrada a Kadewere por Amath, quizás uno de los más discretos en el terreno de juego de La Planilla. Buenos minutos del atacante de Zimbabue, que si bien no tuvo un partido complicado en el que debutar, dio muestras de lo que puede ofrecer. De hecho, se estrenó con gol cerrando la goleada con el sexto tras aprovechar un pase de la muerte de Dani Rodríguez. Los locales disfrutaron de su única ocasión con un disparo que se colaba por la escuadra, pero apareció Leo Román para desviarla y privar a los locales de la alegría de marcar ante un Primera.

El Mallorca hizo lo que tenía que hacer y, sin correr riesgos, estará el próximo día 16 en el bombo para el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, que se disputará la tercera semana de diciembre. Los bermellones, a los que les queda el Trofeu s’Agricultura ante el Poblense este miércoles, calientan motores antes de disfrutar de unas merecidas vacaciones.