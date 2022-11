Javier Aguirre felicitó a sus futbolistas por el partido realizado ante el Autol (0-6), que sirvió para cerrar la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey. El técnico mexicano, que vivió muy tranquilo todo el encuentro, se mostró contento por el papel de los suyos. "El partido fue muy serio por nuestra parte. Nunca hicimos una tontería o algo exagerado para humillar al rival y sentirnos superiores. La mejor manera de respetar al rival es ser lo más serio posibles. El trabajo de todos fue bueno. Algunos tiene menos minutos que otros, pero todos se sienten importantes", explicó.

El entrenador bermellón valoró el debut de Tino Kadewere, que vivió sus primeros minutos con la camiseta del Mallorca. "Estoy contento por él. No lo ha pasado bien por su lesión y por fin hemos podido disfrutar de él. Me ha sorprendido su velocidad, en el entrenamiento no me la había mostrado. Fue fichado porque tenía características distintas a Abdón, Muriqi o Ángel. Está con confianza, no es fácil la lesión que tuvo", apuntó.

También tuvo buenas palabras hacia Leo Román, a la sombra este curso de Predrag Rajkovic: "Leo la única vez que fue exigido hizo una parada espectacular. Todos han cumplido con su cometido en el partido".