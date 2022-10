Real Mallorca: Un hueso que asusta

Visitar la Real Sociedad jamás suele invitar al optimismo, pero todavía menos hacerlo ahora. El Mallorca se mide a un adversario que da miedo, que busca su octava victoria seguida entre la Liga y la Liga Europa, y que aspira a meterse en la ‘Champions’. Es el más difícil todavía para los bermellones, que llegan tocados tras la inmerecida derrota ante el Sevilla de la anterior jornada (0-1) y con la necesidad de sumar esta semana, ya sea hoy o el sábado en Mestalla, para coger aire en la clasificación. Y lo peor es que lo hace sin algunos de sus mejores jugadores, una situación que se añade a las ya cantadas rotaciones que efectuará Javier Aguirre.

Muriqi cumplirá su segundo partido de sanción y Kang In Lee, que ya jugó frente a los hispalenses sin estar al cien por cien por un virus, no será titular. Y tratar de hacer daño a un rival poderoso sin el kosovar y el surcoreano eleva las dificultades, aunque también es una gran oportunidad para sus sustitutos. Además, Baba y Costa no estarán ni en el banquillo, donde sí se sentará Copete, con molestias.

Todo apunta a que Rajkovic tendrá una defensa inédita por delante. Gio actuará por la derecha y desplazará a Maffeo a la izquierda, ya que Cufré no está a tope. Además, Russo y Nastasic ocuparán el centro de la zaga junto a Raíllo, por lo que Valjent descansará. Eso sí, no es descartable que el preparador mexicano apueste por el eslovaco y conceda descanso al cordobés. Battaglia y Dani Rodríguez regresarán al once para ocupar el centro del campo junto al intocable Galarreta, mientras que en el ataque da la impresión que los elegidos serán Amath y Ángel, que fueron suplentes el sábado.

El plan de Aguirre no tiene mucho misterio. Juntar muy bien las líneas, dejar pocos espacios para que la imaginación de los Silva, Merino, Take y compañía no le haga daño a los rojillos y, a partir de ahí, tratar de sorprender en una contra o en una acción a balón parado. El Mallorca está cómodo sin la pelota, pero su reto es tratar de incomodar a una Real que está muy crecida tras sus últimas actuaciones. Y precisamente el japonés, que vistió de rojo y negro las temporadas 2019/2020 y 2021/2022, es uno de sus puntales. Ver para creer después de que en Son Moix apenas dejara detalles de su incuestionable talento por culpa de su rendimiento irregular.

El técnico de los donostiarras, Imanol Alguacil, ya recuperó la pasada jornada a Ander Barrenetxea, pero perdió a Aihen Muñoz, que será baja los próximos compromisos por la lesión muscular que contrajo ante el Celta, y sumará su ausencia a las de Álex Sola, que sigue sin recuperarse de sus problemas de rodilla; Mohamed-Ali Cho, lesionado en el bíceps femoral; y los habituales Mikel Oyarzabal y Sadiq Umar. Al tratarse de una jornada intersemanal, Alguacil también introducirá rotaciones, por lo que Aritz podría relevar en el lateral derecho a Gorosabel, titular en Vigo tras recuperarse de un esguince de tobillo, aunque su mayor proyección ofensiva le da opciones de repetir.

Pacheco puede entrar en el centro de la zaga por Zubeldia, reaparecido ante el Celta con gol incluido tras recuperarse de una lesión en el bíceps femoral, mientras Diego Rico repetirá en el lateral izquierdo ante la baja de Aihen Muñoz, y la presencia de Mikel Merino en la medular está en el aire, ya que el navarro arrastra problemas físicos en su muslo izquierdo que ya le hicieron ser suplente ante el Celta, lo que le da opciones a Asier Illarramendi de volver a ser titular.

Las esperanzas de victoria de la Real se centran en su excelente rendimiento ofensivo, que le han convertido junto al Real Madrid en el único equipo de la Liga que ha marcado en todos sus compromisos oficiales. Lo ha hecho además con trece jugadores diferentes, lo que sin duda complicará el trabajo defensivo del Mallorca. Casi nada.