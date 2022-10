El Real Mallorca a punto estuvo de convertirse otra vez en un equipo aspirina. El conjunto bermellón, sin embargo, fue capaz de rescatar un punto frente al Elche (1-1), colista de LaLiga, en el que sigue siendo un estadio maldito para los rojillo. El encuentro en el Martínez Valero no se puede explicar sin Vedat Muriqi, a quien en ochenta y cinco minutos le dio tiempo de fallar un mano a mano con el portero, errar un penalti, marcar otro y hasta ser expulsado.

Los rojillos, que perdonaron en exceso en la primera parte, acabaron el partido pidiendo la hora. El segundo periodo se ensució en exceso y dos expulsiones, la de Muriqi y la de Lucas Boyé en el minuto 60, no fueron suficientes para calmar los ánimos. Los bermellones, que tan buena imagen ofrecieron hace solo una semana frente al Barça, obtuvieron frente al Elche un mejor premio, pero en esta ocasión mostrando una versión mucho menos pulida.

A falta de una hora para que arrancara el partido, una intensa lluvia que llegó acompañada de fuertes relámpagos y truenos hizo peligrar la disputa del encuentro. El Martínez Valero, que empezaba a llenar sus gradas con los aficionados más previsores, sufrió numerosos apagones y varios charcos impedían que la pelota rodara con fluidez. Los futbolistas tan siquiera se atrevían a salir a calentar y el duelo tenía más papeletas de aplazarse que de jugarse. Pero a falta de un cuarto de hora para las nueve de la noche, la lluvia amainó y los operarios del estadio se remangaron los pantalones para achicar agua. LaLiga decretó que el encuentro arrancaba a las 21:30.

Sin florituras en un once en el que Javier Aguirre volvió a apostar por los mismos hombres que plantaron cara a los de Xavi Hernández en la última jornada, con la única novedad de Cufré por el lesionado Jaume Costa, el Mallorca arrancó el encuentro con un aviso que encogió el corazón de los pocos valientes que decidieron aguantar la tromba en el feudo ilicitano. A los 35 segundos Muriqi bajó con el pecho un balón cabeceado por Galarreta y, de volea, intentó sorprender a Badía en un uno contra uno. El meta local sacó de forma magistral el esférico con la pierna.

Si con ese primer aviso no era suficiente, a los ocho minutos el VAR -vía telefónica porque no existía otro tipo de contacto entre Pizarro Gómez y González González- concedía pena máxima a favor de los bermellones, después de Bigas atropellara a Antonio Sánchez en el interior del área. Muriqi tomaba la responsabilidad desde los once metros y, otra vez Badía, le escacharraba la fiesta despejando, en esta ocasión con la mano, el potente disparo del kosovar.

Todo lo que acababa de perdonar el Mallorca no tardó en volvérsele en contra. En el primer saque de esquina a favor de los ilicitanos, Gumbau botó el balón a las mil maravillas y Ponce, con un salto magistral, mandó el balón cruzado al palo derecho (min. 14).

Los de Aguirre intentaban adueñarse del balón y del juego y eso lo conseguían, sin embargo no encontraban manera de hacer daño al rival. Los carrileros buscaban la línea de fondo sin éxito y, aunque existía intención por parte de los bermellones, lo que faltaba era generar peligro. El Elche tampoco les complicó mucho las cosas y el partido se fue al descanso con esa mínima ventaja para los locales.

En el segundo tiempo los franjiverdes quisieron llevarse el partido a su terreno, pero lo único que consiguieron fue calentar el partido en exceso. Se las tuvieron Maffeo y Clerc y pocos minutos después fue Boyé, que acababa de entrar en el terreno de juego, el que propinó una tremenda patada a Valjent a la altura de la rodilla. El VAR rectificó la amarilla y el futbolista argentino se fue a la calle (min. 60).

La entrada de Amath y Grenier y la superioridad numérica del equipo sobre el verde dio alas a los de Aguirre, que además se vieron favorecidos por el árbitro en una discutida acción en la que el meta del Elche golpeó a Raíllo en la disputa de un balón. No falló en esta ocasión el kosovar, que remendó su error para poner el empate a uno en el marcador (min. 71).

Pero no sería la última acción en la que Muriqi sería protagonista. El encuentro cada vez se fue ensuciando más y en el 85 fue el kosovar el expulsado, otra vez con la intervención del VAR, después de que este propinara un manotazo en el cuello a Pere Milla para intentar quitárselo de encima. El Elche, que confió en todo momento en sus posibilidades no tiró la toalla y lo siguió intentando, provocando que el Mallorca acabara pidiendo la hora.

Ficha técnica

Elche: Edgar Badía; Palacios (Pere Milla, m. 76), Gonzalo Verdú, Bigas, Clerc (Nico Fernández, m. 62); Mascarell, Gumbau, Raúl Guti (Domingos Quina, m. 76); Josan (Lirola, m. 57), Roger Martí y Eze Ponce (Lucas Boyé, m. 57).

Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete (Ángel, m. 63), Cufré; Baba (Amath, m. 60), Ruiz de Galarreta (Dani Rodríguez, m. 94), Antonio Sánchez (Grenier, m. 60), Lee Kang-In (Battaglia, m. 94) y Muriqi.

Goles: 1-0, min. 15: Ponce. 1-1, min. 71: Muriqi, de penalti.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Ponce, Gonzalo Verdú, Mascarell y Bigas por el Elche, y a Javier Aguirre, entrenador, Grenier, Raíllo , Battaglia y Rajkovic por el Real Mallorca. Mostró roja directa a Lucas Boyé en el minuto 60 y a Muriqi en el 84.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 12.000 espectadores. El partido comenzó con media hora de retraso (21:30 horas) como consecuencia de una fuerte tormenta que descargó sobre la localidad ilicitana 45 minutos antes del inicio y que impidió a los jugadores realizar el habitual calentamiento.