Javier Aguirre no se fía del Elche. A pesar de su condición de colista, el técnico del Mallorca cree que es un partido "doblemente peligroso" para sus futbolistas. "Es un partido trampa ante el Elche. Es un equipo con incógnitas. El nuevo míster es de la casa y hemos visto su forma de juego, pero es Primera División y con Francisco tenían una idea y ahora no sabemos qué nos vamos a encontrar. Sí sabemos lo que tenemos que hacer nosotros, que es estar mejor con la pelota", ha subrayado esta mañana en rueda de prensa.

"El Elche se encuentra en dificultades, pero eso lo hace doblemente peligroso. Además jugamos en su campo y les he recordado a los jugadores que allí perdimos 3-0 en una derrota muy dolorosa ante un rival del mismo nivel. Es un encuentro que es un buen termómetro y en el que debemos dar la cara", ha añadido.

El preparador de Ciudad de México cree que poco a poco el equipo está sabiendo mejorar con el balón en los pies. "Creo que hemos ido creciendo con ello y sé que podemos estirarnos más, cuidar más la pelota y tener menos errores técnicos. El equipo tácticamente ha mejorado. Mañana es un buen termómetro", ha explicado.

El encuentro en el Martínez Valero no será uno más para más Cufré, que tiene que sustituir al Jaume Costa. Aguirre ha reconocido que "está preparadísimo para jugar", pero que no le ha dispensado una atención especial. "Gio, Cufré, Russo, Battaglia, Ángel, Abdón, Lago Junior, Amath, Grenier, Dani… Es la gente que me preocupa porque de repente no juegan. Estoy con ellos todos los días. Soy muy cercano y me gusta que los 25 se sientan importantes. Confío en ellos. Hoy les he dicho a dos jugadores que no iban a jugar mañana, pero que están entrenando muy bien. Es cosa del entrenador. Eso lo hago permanentemente. Me preocupo mucho por el tema mental", ha apuntado.

Sobre la lesión del lateral valenciano, Aguirre ha informado de que tiene "para un par de semanas" y que se perderá, en principio, los compromisos ante Sevilla, Real Sociedad y Valencia.

Otro de los futbolistas que ha destacado el técnico mexicano es Amath. El futbolistas senegalés, que parece haber dejado atrás la infección en su pie, está preparado para poder jugar: "Podría desempeñar la función que teníamos pensada para Kadewere. Empezamos con Kang, que ha estado bien. Amath puede jugar detrás de Muriqi. Desde que llegué aquí está en su mejor momento. Está suelto, sonriente… Confieso que a Amath no lo he visto en su mejor momento y me gustaría hacerlo".