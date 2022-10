Una oportunidad única para el Mallorca en Elche

Todo parece escrito para que el Mallorca regrese mañana por la noche de Elche con una victoria. Esto si nos atenemos a los números del colista de Primera y a su situación de total inestabilidad. Pero bien harían los hombres de Javier Aguirre en no confiarse porque no sería la primera vez que los rojillos salen con la cabeza gacha ante un rival a priori inferior.

El Elche recibirá mañana al Mallorca con Alberto Gallego, del filial, en el banquillo. El club ilicitano todavía no ha encontrado sustituto para Francisco Rodríguez, destituido el pasado lunes, minutos después de que el equipo cayera por 2-1 en Vallecas, en su sexta derrota en siete partidos. Gallego, que llegó al club el pasado verano tras lograr el ascenso con el Recreativo de Huelva, contará como ayudante con Juan Francisco Martínez, Nino, leyenda del equipo ilicitano, quien ya forma parte de su cuerpo técnico habitual en el filial.

El club ilicitano, que ya optó por un entrenador interino de la casa el pasado curso para la transición entre Fran Escribá y Francisco Rodríguez, sigue negociando con varios técnicos para hacerse cargo del equipo, entre ellos el ex del Mallorca, Vicente Moreno, ahora entrenando en Arabia Saudí, pero que ha perdido fuerza en las últimas horas.

En esta situación de interinidad, y con los jugadores con la moral por los suelos, busca el Elche su primer triunfo de la temporada que le permita pelear de tú a tú con el resto de rivales en la lucha por la permanencia.

Los números del Elche son desoladores. Un único punto, gracias al empate en el Martínez Valero ante el Almería (1-1), y seis derrotas, dos de ellas en casa, ante el Athletic Club (1-4) y la Real Sociedad (0-1), con solo tres goles a favor (dos de ellos en casa) y 18 en contra.

Estos números indican que el Elche está en un pésimo momento, pero a un partido cualquiera es capaz de revertir la situación. Y más con cambio de entrenador. Gallego es un técnico provisional hasta que se fiche al titular, pero todo cambio supone siempre un revulsivo para unos jugadores que necesitan la primera victoria tanto como el comer.

El exceso de confianza puede ser el peor enemigo de un Mallorca al que no se lo van a poner fácil

El Mallorca ha preparado sin sobresaltos el duelo de mañana por la noche. Aguirre concedió dos días de descanso a su plantilla tras la derrota ante el Barcelona, que pese a la pérdida de los puntos dejó buenas sensaciones en el equipo. No fue peor que su ilustre rival, pero al final mandó el gol de Lewandowski. Olvidado aquel partido ante el nuevo líder, ahora toca el colista. El técnico mexicano no tocará nada, salvo el obligado cambio de Cufré por el lesionado Jaume Costa en el lateral izquierdo. Continuará con la línea de cinco, tres centrocampistas, y Kang por detrás de Muriqi. El equipo se ha mostrado muy firme en todos los partidos, incluso en la goleada encajada ante el Real Madrid, que no desniveló el marcador hasta el minuto 70 y aumentó su ventaja con otros dos goles prácticamente en el tiempo añadido. Ha demostrado el equipo con creces que se hace incómodo ante cualquier rival. Es difícil batir a Rajkovic, uno de los pilares de este equipo y uno de los culpables de que solo haya encajado ocho goles, cuatro ante el equipo de Ancelotti.