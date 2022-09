“Ojalá seamos capaces mañana de que no nos queme la pelota y, si nos sucede, que sea por las virtudes del rival y no por nuestras carencias”. Con esta intención afronta Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, el encuentro de este sábado frente al Barcelona de Xavi Hernández. Pese a las numerosas bajas con las que baja el conjunto catalán, Aguirre ha advertido del peligro de un equipo que “tiene un banquillo que ya lo quisieran algunos equipos de titulares”. “Aún con bajas o sin ellas, somos conscientes de que nos van a complicar el partido”, ha señalado en la rueda de prensa previa al encuentro.

El preparador mexicano ha destacado algunas de las virtudes del Barcelona. “Creo que todos sabemos el buen trato que tienen con la pelota. Seguramente haya similitudes con el Barça de Pep (Guardiola), pero obviamente antes había un número 10 que marcaba las diferencias. Cuando pasaba la pelota por sus pies sabías que algo iba a suceder. De todas formas, el Barça es el Barça y siempre tiene su estilo. Cuando tienen el balón defienden muy bien y sin él, también. Es muy difícil meterles mano, aunque siempre tenemos la esperanza de que en algún balón se equivoquen”, ha recalcado.

Pese al gran nivel del rival, Aguirre confía en sus hombres y ha destacado la gran mejoría que ha experimentado su equipo desde el arranque de la competición: “Para nadie es un secreto que nosotros estamos intentando crecer desde un orden ofensivo. Intentamos tener más tiempo la pelota y crecer en esos aspectos. En nuestro crecimiento grupal queremos dar un paso adelante. Desde el primer día hay una mejoría brutal. En el equipo hemos puesto mucho énfasis en la técnica individual. Estamos dando ese pasito a nivel grupal también”.

El preparador bermellón ha desvelado que, tanto Muriqi como Baba, han llegado “con molestias” de la concentración con sus respectivas selecciones, algo, sin embargo, que no les impedirá estar disponibles para su entrenador en el encuentro frente al Barcelona. “Son molestias propias de jugar 90 minutos o algún golpe. Llegaron ambos levemente tocados, pero hoy ya han entrenado casi al 100%”, ha puntualizado.

Quien también podría entrar en su primera convocatoria del curso es Amath. El futbolista senegalés está acortando plazos en su recuperación, algo de lo que se ha alegrado Javier Aguirre: “Sí hay una posibilidad real de que esté en el banquillo. Sorprendentemente apuró los plazos, al igual que lo hizo Galarreta. Los más optimistas pensábamos que quizás por octubre... Pero la realidad es que, si es preciso utilizarlo mañana, podría”.

El Vasco también se ha congratulado por la evolución de Dominik Greif, quien según ha confesado tiene un problema crónico al que ya han encontrado solución: “Estamos ya en la fase final, aunque lo cierto es que no le esperamos hasta después del Mundial. Por fin encontramos el medicamento que necesita, es un tema ya permanente. Hoy le he visto por fin con los guantes y me alegra mucho”.

Ya para acabar, Aguirre ha sido cuestionado por toda la polémica que ha rodeado a Antonio Raíllo en la última semana. “Yo no tiro de las orejas ni a mis hijos, como para tirarle a los jugadores”, ha querido zanjar.