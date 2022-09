Amath Ndiaye está cada vez más cerca de volver a competir. El jugador del Mallorca acelera en su proceso de recuperación para poder estar lo antes posible a las órdenes del técnico Javier Aguirre. El futbolista ya trabaja en el césped, se encuentra cada vez mejor y con ganas de volver a jugar. "Estoy muy bien, estoy recuperándome bien. Desde que pasó la operación todo ha ido muy bien y ahora estoy mucho mejor", ha apuntado.

El atacante senegalés fue intervenido quirúrgicamente el pasado 10 de agosto para solventar la lesión en el dedo meñique de su pie derecho, fruto de una lesión anterior a su etapa en el Mallorca, y que se reprodujo la pasada temporada. "Fue algo que me ocurrió cuando estuve en Tenerife. Me operaron y durante cuatro años jugué sin problemas hasta que el año pasado no pude empezar la pretemporada con el equipo. Durante la temporada me molestaba hasta el punto de no poder jugar el final de liga. Este año se decidió volver a operarme", ha explicado en declaraciones recogidas por el club.

"Los dos o tres días después de la operación fueron muy difíciles"

El delantero reconoce que la operación fue un momento complicado pero que afrontó con optimismo: "Los dos o tres días después de la operación fueron muy difíciles. Es una operación y lo pasé fatal. Pero cuando pasé esos tres días ya estaba en otro mundo. Desde la cama del hospital ya estaba sonriendo y haciendo bromas. Estaba muy feliz y tranquilo. Lo que ha pasado queda atrás. Solo tienes los recuerdos pero cuando te levantas de la cama del hospital tienes que tirar para adelante".

Amath ha notado en todo momento el apoyo de sus compañeros y el cuerpo técnico, que ya le esperan en breve de nuevo en el terreno de juego. "Somos un equipo y si se lesiona un compañero, lo que puede hacer es animarte y apoyarte, desde el primer día hasta el último en que vuelvas. Así te sientes fuerte y con ganas de volver a pisar el césped", ha destacado.

El futbolista mallorquinista quiere volver al nivel que mostró en su primera temporada en la isla, cuando fue pieza clave en el último ascenso a Primera División con 9 goles. Amath venía de superar una grave lesión de rodilla en su anterior etapa en el Getafe. "Venía de una larga lesión. Estuve meses sin jugar y cuando me dijeron de venir al RCD Mallorca no me lo pensé. Vine para recuperar mi nivel y me salió todo bien y pude ascender con el Mallorca", ha recordado.

"Mi deseo es que esta temporada no suframos tanto"

Amath Ndiaye tiene dos grandes deseos para esta temporada: volver a competir y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. "Mi objetivo es volver lo antes posible. Y que el equipo esté lo más arriba posible. Mi deseo es que estas temporada no suframos tanto. De momento me toca ver los partidos en la grada y lo único que puedo hacer de momento es apoyar en el vestuario y en los entrenamientos. Cuando un jugador está lesionado tiene que apoyar desde fuera, es su deber", ha concluido.