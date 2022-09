Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, ha sido cuestionado por toda la polémica que ha sacudido a la entidad, después de que Robert Sarver haya sido acusado por la NBA de un comportamiento racista y sexista sobre sus empleados en los Suns. El técnico mexicano ha confesado que no conoce personalmente al directivo y que “nunca” lo ha tratado. “En este sentido, tengo que remitirme a los comunicados que realizaron el presidente y el club”, ha indicado.

El preparador rojillo, que afronta junto a los suyos su décimo quinto partido al frente del Real Mallorca, ha catalogado al Almería como “un equipo de nuestra Liga”. “Creo que hay mucha igualdad en esta competición, no veo tantas diferencias salvo con tres o cuatro equipos que sí pueden estar un pasito por delante. No creo que seamos menos que nadie, pero tampoco más. Todos tenemos planteles parecidos”, ha indicado. “De todas formas, el Almería es un equipo que juega muy bien al fútbol pero que, como todos, sufre altibajos. Es cierto que en casa convendría que no se nos escaparan puntos, más sabiendo que luego viene un parón. Ellos mantienen la base de Segunda y seguro que nos complican el partido. Nosotros intentaremos no cometer errores”, ha señalado.

Cuestionado por la enfermería, Aguirre ha sorprendido con unas declaraciones sobre Amath. El técnico mexicano ha señalado que el futbolista “ya ha superado esa situación de quedarse con cuatro dedos”. Unas declaraciones que chirrían cuando la información que había dado el club en su día es que le habían realizado “una reparación de la herida crónica y de difícil curación”. “Ya lo tiene asumido y normalizado, ya corre mucho más de lo que podía. Corre sin dolor y sin gestos”, ha puntualizado.

Además de confirmar que Battaglia no podrá formar parte de la convocatoria en el partido frente a los andaluces, Aguirre se ha congratulado por la mejoría de Greif, al que le ve “mucho más sonriente”, y ha indicado que, en principio, Muriqi y Kang no tendrán problemas para participar en el encuentro: “Ayer todavía a Muriqi le di un entrenamiento diferenciado, el último trabajo no lo hizo, pero Kang está muy bien. Muriqi tiene algo más. Ambos están con ganas”.

Justo antes del inicio de la rueda de prensa, se conocía la convocatoria de Leo Román por la sub-21. Una noticia que ha alegrado a Aguirre, quien ha manifestado su cariño por el guardameta: “Ya lo dije en su día. Creo que el Mallorca tiene portero para los próximos diez años. Estoy muy contento por él. Te diría que estoy bastante tranquilo con la portería que tenemos. Esperamos a Dominik y Rajkovic llegó para dar ese saltito de calidad”.

Sobre el contratiempo que ha supuesto para sus planes la lesión de larga duración de Tino Kadewere, el mexicano ha reconocido que ha sido un palo grande. “Nos ha trastocado mucho. El año pasado teníamos a Hoppe y Fer Niño, pero este año buscaba un delantero que cayera bien a los espacios y era un perfil que necesitábamos”, ha indicado.

Ya para acabar, Aguirre se ha vuelto a referir al horario del encuentro, programado a las 14 horas: “La Liga emitió un comunicado señalando que la previsión de la temperatura iba a estar por debajo de los 29 grados, pero parece que no consideran la sensación térmica y la humedad que hay en Mallorca. La verdad es que se nos hace raro jugar tres partidos seguidos a las dos de la tarde, pero los coreanos estarán felices, entiendo”.