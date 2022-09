Primer contratiempo serio en forma de lesión para el Real Mallorca esta temporada. Tras conocerse este sábado que el delantero Tino Kadewere había sufrido una lesión importante durante un entrenamiento, hoy se ha conocido que el tiempo de baja estimado, según ha informado Esports Ib3, será de entre tres y cuatro meses, por lo que Javier Aguirre no podrá disponer de él como mínimo hasta enero de 2023.

Kadewere sufre una rotura en la zona del tendón de la parte alta del cuádriceps. Una dolencia sobre la cual en las próximas horas se decidirá cómo actuar, ya sea con un tratamiento más conservador, dejando que la rotura se recupere de manera natural o pasando por quirófano para corregirla. Sea como sea, el tiempo de baja será el mismo en ambos casos.

Esta lesión, justo antes del partido del Mallorca ante el Real Madrid y en el que el delantero de Zimbabue tenía muchos números de debutar, vuelve a dejar cojeando al ataque del Mallorca. Aguirre ahora solo dispone de Muriqi (que acabó con calambres el partido en el Santiago Bernabéu), Abdón Prats y Ángel Rodríguez (que todavía no ha jugado este curso al estar lesionado, aunque ya estuvo en el banquillo frente a los de Ancelotti.

“La verdad que como plan B siempre era buena opción. Siempre era un recurso más. Tengo a Ángel y a Abdón, que también me dan sus cosas y tienen gol, pero Tino era un registro diferente y eso me gustaba. Ahora tengo a tres, como estábamos. La verdad es que sí que te trastoca y te molesta como entrenador que no pueda jugar. Estar lesionado es la peor parte del fútbol”, lamentó el entrenador del Mallorca en la previa del encuentro ante el conjunto blanco.

La decisión sobre Kadewere se tomará conjuntamente entre los servicios médicos del Mallorca y los del Olympique de Lyon, club al que pertenece. El club bermellón abonó cerca de 400.000 euros por su cesión hasta final de curso, con una cláusula de compra que puede llegar a ser obligatoria si se cumplen una serie de variables.

Es preocupante el historial médico en esa zona para el jugador bermellón. En las dos últimas temporadas, sufrió cinco lesiones que si bien no fueron duraderas, le llevaron a perderse trece partidos con su club y eliminatorias con su selección. Kadewere ha sufrido dos grandes lesiones en su carrera deportiva.

En la temporada 2016/17, padeció una en el muslo que le tuvo inactivo 85 días, perdiéndose diez partidos con el Djurgardens sueco. Apenas un año después, el atacante africano tuvo una rotura del ligamento externo de la rodilla, lo que le tuvo apartado de los terrenos de juego 105 días.

La parte positiva tanto para el jugador como el Mallorca es que gracias al parón que sufrirá la Liga por la disputa del Mundial de Catar entre el 9 de noviembre y el 29 de diciembre, que es cuando se retomará la competición, un tercio de la recuperación la llevará a cabo mientras se recupera de la lesión.