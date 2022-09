Rodrigo Battaglia tiene escasas opciones de jugar el sábado ante el Almería en Son Moix, según ha informado Onda Cero y ha podido confirmar este diario. El pivote del Mallorca, de 31 años, no se ha ejercitado este jueves en la sesión celebrada en Son Bibiloni al arrastrar problemas musculares sufridos en el encuentro del domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Su baja, en caso de confirmarse, es un contratiempo importante en los esquemas del técnico Javier Aguirre, que le ha alineado como titular en los cinco partidos que se llevan de campeonato.

Todo apunta a que el técnico mexicano debería apostar por Baba, su sustituto natural en el equipo, aunque tiene más opciones. Una de ellas sería la de alinear a Galarreta junto a Grenier en el doble pivote, aunque ninguno de ellos tiene el perfil defensivo que le gusta al preparador de los bermellones. O incluso Antonio Sánchez, que también ha ocupado ese puesto en alguna ocasión desde que llegó al primer equipo.

Otra sería la de reconvertir a Copete, que es central pero que podría jugar por delante de la defensa. El andaluz no fue titular en la anterior jornada, por lo que su concurso no supondría ningún cambio en el eje de la zaga, con Raíllo, Valjent y Nastasic. No obstante, será el propio Aguirre el que desvelará sus intenciones poco antes de un duelo que se juega el sábado a las 14 horas.