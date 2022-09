Javier Aguirre ha dejado claro que no le gusta que su equipo, el Mallorca, tenga que jugar tres partidos seguidos a las 14 horas. Y más aún con las temperaturas habituales en esta época del año. El técnico del Mallorca se ha mostrado comprensivo con la Liga, pero ha reconocido no entender muy bien el porqué de esta situación. "Es cierto que el horario, con este clima, sigue siendo incómodo. Que tengamos tres seguidos da la sensación de que algo se nos escapa por una alguna razón que no sabemos. No creo que haya mala voluntad, pero no es común", ha explicado este mediodía en rueda de prensa.

Con el mercado de fichajes recién concluido, Aguirre se ha mostrado satisfecho con lo que tiene a su disposición: "Hemos tenido nueve altas respecto al curso pasado: tres de la cantera suben con nosotros permanentemente, repescamos a dos jugadores que no estaban y han venido cuatro más. El equipo va a ser competitivo como lo fue el año pasado. Con estas nueve caras nuevas estoy satisfecho. Competiremos". Mientras que el último en llegar, Nastasic, se ha entrenador este viernes por primera vez con el grupo, Tino Kadewere ya ha dejado buenas impresiones en el cuerpo técnico. "Tino es algo distinto, algo que no teníamos. Es más veloz que el resto, tiene caída al espacio. Viene a complementar el ataque. Es un buen fichaje, con ganas de mostrarse en la Liga. Esperemos que nos dé alegrías", ha apuntado. Sobre la espantada de John Brooks antes de firmar su contrato, Aguirre ha dejado claro que no es algo que le afecte. "Como nunca ha estado con nosotros, no me siento afectado. No ha entrenado con nosotros, no sé quien es. A nivel del aficionado e institución no es normal, allá cada uno con su conciencia. Estoy tranquilo, tengo todo lo que quiero y tengo un buen equipo". Aguirre ha confirmado que Amath ya está disponible, sin aclarar si entrará en la convocatoria ante el Girona, mientras que Baba y Ángel todavía siguen fuera. "Baba y Ángel no llegan, les queda un poco todavía. Están sufriendo y los necesitamos a todos", ha informado. Cuestionado acerca de si el objetivo sigue siendo la permanencia, el entrenador mexicano ha sido muy directo. "El objetivo es el Girona. Hablar pensando en mayo o junio es tremendo. Hay que ganar este partido, confirmar que hemos encontrado una mejoría en el juego y seguir creciendo", ha puntualizado. Respecto al Girona, tras lamentarse de la baja de Stuani a causa de una arritmia, ha explicado que se trata de un buen equipo que apuesta por la posesión de balón. "El Girona ha hecho buenos partidos. Es un equipo que viene en una bonita dinámica, ascendiendo a través del playoff de Segunda. A Míchel le gusta tener la pelota, tienen mucha movilidad, vamos a tener que intentar igualarlos", ha analizado. "Nosotros cuando la tengamos no tenemos que perderla tan fácil. Con la pelota tenemos que crecer. Falta un poco de atrevimiento y determinación. Está bien ser ordenados, pero eso luego no te alcanza", ha concluido.